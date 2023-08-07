Тренер Жироны: «Довбик – нападающий с большими ожиданиями»

Главный тренер испанского клуба «Жирона» Мичел поделился мнение о потенциале украинского нападающего Артема Довбика, который в воскресенье, 6 августа, стал игроком каталонцев. Форвард сразу же принял участие в товарищеском матче жиронцев с «Лацио» (2:1).

«Это отличный игрок. Он практически даже не тренировался с нами, но вышел на поле, не зная языка и не зная, что ему делать. Это игрок с очень хорошими физическими возможностями, забивной и с такими необходимыми характеристиками.

Мы подписали нападающего с большими ожиданиями, хотя мы не должны давить на него. Я очень доволен им», – заявил Мичел.