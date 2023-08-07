Тренер Жироны: «Довбик – нападающий с большими ожиданиями»
Мичел – об украинском нападающем
Главный тренер испанского клуба «Жирона» Мичел поделился мнение о потенциале украинского нападающего Артема Довбика, который в воскресенье, 6 августа, стал игроком каталонцев. Форвард сразу же принял участие в товарищеском матче жиронцев с «Лацио» (2:1).
«Это отличный игрок. Он практически даже не тренировался с нами, но вышел на поле, не зная языка и не зная, что ему делать. Это игрок с очень хорошими физическими возможностями, забивной и с такими необходимыми характеристиками.
Мы подписали нападающего с большими ожиданиями, хотя мы не должны давить на него. Я очень доволен им», – заявил Мичел.
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Ще й міг передачку записати. Він відкинув м'яч і партнер добре прострілив ледь не забив. В статистику цей пас би пішов як передача.В Добика добре, що він не чистий форвард, а добре вміє пасувати партнерам.
Тепер головне це якомога швидше адаптуватися і виправдати його довіру.