Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны: «Довбик – нападающий с большими ожиданиями»
Испания
07 августа 2023, 11:51 | Обновлено 07 августа 2023, 12:00
1247
4

Тренер Жироны: «Довбик – нападающий с большими ожиданиями»

Мичел – об украинском нападающем

07 августа 2023, 11:51 | Обновлено 07 августа 2023, 12:00
1247
4
Тренер Жироны: «Довбик – нападающий с большими ожиданиями»
ФК Жирона. Артем Довбик

Главный тренер испанского клуба «Жирона» Мичел поделился мнение о потенциале украинского нападающего Артема Довбика, который в воскресенье, 6 августа, стал игроком каталонцев. Форвард сразу же принял участие в товарищеском матче жиронцев с «Лацио» (2:1).

«Это отличный игрок. Он практически даже не тренировался с нами, но вышел на поле, не зная языка и не зная, что ему делать. Это игрок с очень хорошими физическими возможностями, забивной и с такими необходимыми характеристиками.

Мы подписали нападающего с большими ожиданиями, хотя мы не должны давить на него. Я очень доволен им», – заявил Мичел.

По теме:
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Жирона – Лацио – 2:1. Гол Цыганкова, дебют Довбика. Видео голов и обзор
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Артем Довбик
Источник ФК Жирона
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона
Футбол | 06 августа 2023, 21:48 10
Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона
Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона

В минувшем месяце израильский вингер подписал со «шпорами» контракт до лета 2028 года

Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Футбол | 07 августа 2023, 06:55 5
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду

В матче Кубка лиг команда из Флориды победила Даллас в серии пенальти

В УЕФА назвали возможные варианты соперников для Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
Футбол | 07.08.2023, 10:10
В УЕФА назвали возможные варианты соперников для Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
В УЕФА назвали возможные варианты соперников для Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Футбол | 06.08.2023, 20:20
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа
Футбол | 07.08.2023, 07:20
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр
Украинский Холанд 
Ответить
+5
anacreon
Прикольно Довбик вранці прийшов, а ввечері вже випустили пограти 15 хв.
Ще й міг передачку записати. Він відкинув м'яч і партнер добре прострілив ледь не забив. В статистику цей пас би пішов як передача.В Добика добре, що він не чистий форвард, а добре вміє пасувати партнерам.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Severian742
Це дуже добре що тренер серйозно розраховує на Довбика.
Тепер головне це якомога швидше адаптуватися і виправдати його довіру.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
05.08.2023, 22:20 18
Футбол
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
05.08.2023, 08:30 23
Футбол
Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2. Видео голов и обзор матча
Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2. Видео голов и обзор матча
05.08.2023, 22:31
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
06.08.2023, 11:29
Теннис
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
05.08.2023, 22:06 10
Футбол
ФОТО. Шевченко встретился с Ребровым перед Game4Ukraine
ФОТО. Шевченко встретился с Ребровым перед Game4Ukraine
05.08.2023, 18:56 1
Футбол
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
06.08.2023, 09:52 7
Теннис
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
06.08.2023, 22:29 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем