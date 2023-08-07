Цифры и факты. Важнейшие события 2-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 2-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» 16–й раз в истории начинает сезон с двух побед.

Мирча Луческу празднует 60–ю викторию на посту главного тренера бело–синих (ЧУ – 48, КУ – 3, СК – 1, ЕК – 8).

Динамовцы продлевают свою беспроигрышную серию на чужих полях до 13 матчей (+11=2), общую голевую – до 14, а гостевую – до 25.

15-й мяч в УПЛ в рядах «Динамо» забивает Владислав Ванат.

«Верес» прерывает 10-матчевую проигрышную серию во встречах с «Шахтером». Последний раз ровенчане отбирали очки у дончан без малого 30 лет назад – 19 сентября 1993 года – 2:0 дома.

Красно-черные подписывают 30-ю мировую в родных стенах.

Общая голевая серия горняков достигает 31-й игры, а гостевая – 21-й.

10-й мяч в УПЛ в составе «Шахтера» забивает Николай Матвиенко.

100-й мяч в карьере пропускает Дмитрий Ризнык (ЧУ – 86, КУ – 4, ЕК – 9, СУ – 1).

Голкиперы «Днепра-1» по-прежнему не знают побед в пенальтийских дуэлях, пропустив 17-й мяч с 11-метровой отметки.

«Заря» терпит 100-е поражение на своем поле.

Безничейная серия черно-бело-красных достигает 17 матчей (+12–5).

100-й матч в карьере проводит Назарий Русин (ЧУ – 87, КУ – 4, ЕК – 9).

Серб Петар Мичин становится 200-м игроком, дебютировавшим в УПЛ в рядах луганчан, в том числе 52-м – из дальнего зарубежья..

«Кривбасс» одерживает 10-ю волевую победу в гостях.

Роман Дебелко становится автором самого позднего гола криворожцев в элитном дивизионе – на 90+5–й минуте.

«Александрия» не пропускает 3-ю игру подряд (336 минут).

«Рух» одерживает 5-ю крупную и волевую победы, а «Ворскла» терпит 20-е безвольное поражение в гостях.

Желто-черные обновляют личное достижение, продлив домашнюю беспроигрышную серию до 8 матчей (+4=4).

Второй гол Юрия Климчука оказывается 50-м для львовян в родных стенах.

ФК Рух

«Рух» реализовывает 6-й пенальти кряду, поднимая планку клубного рекорда.

Виктор Скрипник терпит 30-е поражение в УПЛ на тренерском посту.

«Колос» празднует 40-ю викторию в чемпионатах Украины.

Мяч, забитый Владиславом Велетнем, оказывается 550-м, пропущенным «Черноморцем» на чужих полях.

Общая безничейная серия одесситов достигает 12 игр (+6–6), а домашняя ковалевцев – 11 (+4–7).

Завершаются три гостевые серии «моряков». Рекордная победная – из 4-х матчей, голевая – из 11 и сухая – на 381–й минуте. Последний раз «Черноморец» не смог пробить оборону хозяев 30 октября 2022 года – 0:1 с «Днепром–1».

ЛНЗ становится 9-м клубом, одержавшим премьерную победу на чужих полях в 1-м матче, в том числе 2–м после «Десны» – с крупным счетом.

Виталий Бойко забивает первый мяч черкасцев в элитном дивизионе – на 135-й минуте.

«Минай», впервые стартовавший с двух «баранок», терпит 40-е поражение в УПЛ.

Мяч, забитый Владимиром Наумцом, стал 50-м, пропущенным закарпатцами на своем поле.

Домашняя безголевая серия подопечных Владимира Шарана достигает 360 минут.

«Металлист 1925» проводит 50–й матч в элитном дивизионе.

10-е поражение в УПЛ на тренерском посту терпит Эдмар.

«Металлисты» устанавливают личный антирекорд, продлив безголевую гостевую серию до 371-й минуты.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Максим Жичиков («Металлист 1925»), Алексей Кащук («Шахтер») и Ростислав Лях («Рух»), 1-й – Василий Гакман, Евгений Шевченко (оба – «Верес»), Виталий Груша («Оболонь»), Даниэль Кивинда, Яков Кинарейкин (оба – «Днепр-1»), Петар Мичин («Заря»), Данила Изотов, Тиагу Кунья, Тиагу Сантана, Данила Тузенко (все – «Ворскла») и Иван Тищенко (ЛНЗ).

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Александр Насонов и Герман Пеньков (оба – ЛНЗ), в 4-м – Юрий Вакулко («Кривбасс»), Олег Кудрик («Полесье»), Денис Мирошниченко и Максим Третьяков (оба – «Днепр-1»), в 3-м – Данила Карась, Дмитрий Нагиев (оба – «Оболонь»), Назарий Муравский (ЛНЗ), Юрий Тлумак («Заря») и Сергей Чоботенко («Полесье»), во 2-м – Александр Назаренко («Полесье») и Назарий Ныч (ЛНЗ).

100-й мяч в УПЛ забивает Андрей Ярмоленко (первый в ворота «Оболони»), 15-й – Максим Прядун, 5-й – Максим Лунев, 1–й – Евгений Шевченко (в 1–й игре), Руслан Черненко (в 4-й), Илья Квасница (в 10–й) и Данила Карась (в 14–й).

В 5–й команде элиты открывают голевой счет Руслан Бабенко («Днепр–1») и Андрей Цуриков («Колос»), в 3–й – Максим Прядун, во 2–й – Виталий Бойко, Владимир Наумец (все – ЛНЗ) и Денис Янаков («Полесье»).

Рекордный 19–й дубль в чемпионатах Украины делает Андрей Ярмоленко, 3-й – Юрий Климчук.

14-й пенальти из 15 реализовывает Андрей Ярмоленко, 6-й из 8 – Юрий Климчук, 2-й из 2-х – Денис Янаков.

45-й «сухой» матч в УПЛ проводит Никита Шевченко, 10-й – Герман Пеньков.

1-й мяч пропускают Назарий Федоровский (на 110-й минуте) и Яков Кинарейкин (на 87-й).

1-ю красную карточку в карьере зарабатывают Артем Бондаренко (в 62-м матче), Богдан Кушниренко (в 8-м), Илья Гулько (во 2-м) и Виталий Груша (в 1-м).

40-й поединок в элитном дивизионе проводит рефери из Киева Владимир Новохатний.

Арбитр из Макеевки Юрий Иванов 20-й раз назначает пенальти и удаляет игрока с поля, в том числе 10-й – из состава команд-хозяев.

Впервые зажигает красный «свет» перед футболистом гостей львовянин Алексей Шандор (в 29-й игре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ