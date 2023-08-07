Американская инвестиционная компания вложила $75 млн в Интер Майами

Американская инвестиционная компания Ares Management приобрела часть привилегированных акций «Интер Майами» за $75 млн.

В заявлении клуба сообщается, что он направит эти средства на инициативы по развитию, в том числе и на строительство стадиона в будущем.

Сейчас неясно, как устроен привилегированный капитал, который приобрела компания. Купленные акции могут принести ей фиксированную норму прибыли, долю от дохода или будущие варианты конвертации в обыкновенный капитал.

В прошлом году Sportico оценил стоимость «Интер Майами» в $585 млн, однако это было еще до подписания контракта с Месси, Бускетсом и Хорди Альбой.

При этом управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас недавно заявил, что в ближайшие 12 месяцев выручка клуба удвоится, а стоимость увеличивается до $1,5 млрд.