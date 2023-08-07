Женский ЧМ досрочно установил исторический рекорд посещаемости

Чемпионат мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, установил исторический рекорд посещаемости.

Данный мундиаль является крупнейшим в истории. В нем впервые принимают участие 32 сборные, а не 24, как было на предыдущем ЧМ-2019. Таким образом, общее количество матчей на турнире увеличится с 52 до 64-х.

На данный момент сыграны уже 52 поединка. Вживую их посмотрели 1,367 млн зрителей. До сих пор рекордным по посещаемости был ЧМ-2015 в Канаде. Его 52 матча суммарно посетили 1.353 миллиона зрителей.

На нынешнем чемпионате мира будут сыграны еще 12 игр.