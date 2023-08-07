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Франция
07 августа 2023, 09:35 | Обновлено 07 августа 2023, 09:36
259
0

Женский ЧМ досрочно установил исторический рекорд посещаемости

Турнир в Новой Зеландии и Австралии вошел в историю

07 августа 2023, 09:35 | Обновлено 07 августа 2023, 09:36
259
0
Женский ЧМ досрочно установил исторический рекорд посещаемости
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, установил исторический рекорд посещаемости.

Данный мундиаль является крупнейшим в истории. В нем впервые принимают участие 32 сборные, а не 24, как было на предыдущем ЧМ-2019. Таким образом, общее количество матчей на турнире увеличится с 52 до 64-х.

На данный момент сыграны уже 52 поединка. Вживую их посмотрели 1,367 млн зрителей. До сих пор рекордным по посещаемости был ЧМ-2015 в Канаде. Его 52 матча суммарно посетили 1.353 миллиона зрителей.

На нынешнем чемпионате мира будут сыграны еще 12 игр.

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женский футбол чемпионат мира по футболу среди женщин
Источник ФИФА
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