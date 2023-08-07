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Лига Европы
07 августа 2023, 09:15 | Обновлено 07 августа 2023, 09:21
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0

Славию и Днепр-1 рассудит исторический для Бельгии арбитр

Лоренс Виссер памятен экс-нападающему Динамо Лукашу Теодорчику

07 августа 2023, 09:15 | Обновлено 07 августа 2023, 09:21
505
0
Славию и Днепр-1 рассудит исторический для Бельгии арбитр
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренс Виссер

Европейский футбольный союз представил судейскую бригаду первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Славия» – «Днепр-1».

Команды в поле рассудит Лоренс Виссер из Бельгии. Помогать ему будут соотечественники Риен Ванизере и Тибо Нейссен. Резервный арбитр – Лотар Докхандт (Бельгия).

Виссер в 2014 году дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Бельгии, став в 24 года самым молодым арбитром в его истории. В 2016-м Лоренс установил новое достижение – он удалил с поля игрока «Беверена» Секу уже на 22-й секунде матча с «Андерлехтом», когда тот грубо сфолил против бывшего нападающего киевского «Динамо» Лукаша Теодорчика.

Матч «Славия» – «Днепр-1» состоится 10 августа, начало – в 20:00 по киевскому времени.

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Лига Европы Славия Прага Днепр-1 Славия - Днепр-1
Источник УЕФА
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