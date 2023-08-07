Славию и Днепр-1 рассудит исторический для Бельгии арбитр
Лоренс Виссер памятен экс-нападающему Динамо Лукашу Теодорчику
Европейский футбольный союз представил судейскую бригаду первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Славия» – «Днепр-1».
Команды в поле рассудит Лоренс Виссер из Бельгии. Помогать ему будут соотечественники Риен Ванизере и Тибо Нейссен. Резервный арбитр – Лотар Докхандт (Бельгия).
Виссер в 2014 году дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Бельгии, став в 24 года самым молодым арбитром в его истории. В 2016-м Лоренс установил новое достижение – он удалил с поля игрока «Беверена» Секу уже на 22-й секунде матча с «Андерлехтом», когда тот грубо сфолил против бывшего нападающего киевского «Динамо» Лукаша Теодорчика.
Матч «Славия» – «Днепр-1» состоится 10 августа, начало – в 20:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанская команда обыграла итальянский «Лацио» со счетом 2:1
Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами