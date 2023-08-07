Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа
Другие новости
07 августа 2023, 07:20 | Обновлено 07 августа 2023, 07:28
83
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа

Важные события во всех видах спорта

07 августа 2023, 07:20 | Обновлено 07 августа 2023, 07:28
83
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа
ФК Ингулец

В понедельник, 7 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

12:00 Чернигов – Ингулец

Favbet 4.87 – 4.00 – 1.55

14:00 Горняк Спорт – Мариуполь

Favbet 2.65 – 3.00 – 2.50

16:00 Диназ – Кремень

Favbet 2.55 – 3.20 – 2.44

18:00 Левый берег – Полтава

Favbet 1.31 – 4.80 – 7.80

ТЕННИС

23:30 Слоан Стивенс – Ангелина Калинина

Favbet 1.68 – 2.20

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Бенфика направила Шахтеру трансферное предложение по Трубину
Футбол | 07 августа 2023, 00:59 8
Источник: Бенфика направила Шахтеру трансферное предложение по Трубину
Источник: Бенфика направила Шахтеру трансферное предложение по Трубину

Предложение включает: 10 млн евро + бонусы 1 млн евро + 40% прав на игрока

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 06 августа 2023, 11:29 0
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Футбол | 06.08.2023, 20:20
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Жирона – Лацио – 2:1. Гол Цыганкова, дебют Довбика. Видео голов и обзор
Футбол | 07.08.2023, 00:41
Жирона – Лацио – 2:1. Гол Цыганкова, дебют Довбика. Видео голов и обзор
Жирона – Лацио – 2:1. Гол Цыганкова, дебют Довбика. Видео голов и обзор
Зинченко назвал лучшего футболиста, с кем он играл
Футбол | 06.08.2023, 11:33
Зинченко назвал лучшего футболиста, с кем он играл
Зинченко назвал лучшего футболиста, с кем он играл
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн благотворительный матч в Лондоне Game4Ukraine
Где смотреть онлайн благотворительный матч в Лондоне Game4Ukraine
05.08.2023, 09:15 2
Футбол
Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2. Видео голов и обзор матча
Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2. Видео голов и обзор матча
05.08.2023, 22:31
Футбол
Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу подряд
Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу подряд
05.08.2023, 20:59
Баскетбол
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
05.08.2023, 22:20 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
06.08.2023, 13:41 33
Футбол
Аякс может отказаться от трансфера игрока Краснодара. «Это аморально»
Аякс может отказаться от трансфера игрока Краснодара. «Это аморально»
05.08.2023, 14:13 2
Футбол
Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом
Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом
05.08.2023, 13:45 32
Футбол
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
06.08.2023, 09:52 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем