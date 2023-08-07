Другие новости07 августа 2023, 07:20 | Обновлено 07 августа 2023, 07:28
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа
Важные события во всех видах спорта
07 августа 2023, 07:20 | Обновлено 07 августа 2023, 07:28
83
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В понедельник, 7 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
12:00 Чернигов – Ингулец
14:00 Горняк Спорт – Мариуполь
16:00 Диназ – Кремень
18:00 Левый берег – Полтава
ТЕННИС
23:30 Слоан Стивенс – Ангелина Калинина
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