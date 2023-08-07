СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа

В понедельник, 7 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

12:00 Чернигов – Ингулец

4.87 – 4.00 – 1.55

14:00 Горняк Спорт – Мариуполь

2.65 – 3.00 – 2.50

16:00 Диназ – Кремень

2.55 – 3.20 – 2.44

18:00 Левый берег – Полтава

1.31 – 4.80 – 7.80

ТЕННИС

23:30 Слоан Стивенс – Ангелина Калинина

1.68 – 2.20