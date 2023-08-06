Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста

Когда в начале июня Артем Довбик продлил трудовой договор с «Днепром-1» (до лета 2025 года), сложилось устойчивое впечатление, что как минимум в нынешнее трансферное окно мечтам Артема о футбольной Европе не суждено сбыться. Днепровская команда слишком зависима от игры Довбика, поэтому лишиться такого игрока – потерять фактически половину своей атакующей мощи.

Поэтому логика в таком суетливом решении днепрян была железная. Да и сам футболист, если верить слухам, остался не внакладе от пролонгации договора: его жалование хоть не намного, но увеличилось, и он уверенно продолжал оставаться самым высокооплачиваемым футболистом «Днепра-1».

Однако довольно скоро главный тренер днепровского коллектива Александр Кучер пролил свет на этот трансфер. По его словам, нападающий согласился продлить соглашение не для того, чтобы остаться, а для того, чтобы клуб смог его выгодно продать. То есть, чтобы Артем не ушел за рубеж в ближайшем будущем в статусе свободного агента.

Что же, теперь стала понятна и логика не только клуба, но и игрока. Довбик захотел уйти по-человечески, отблагодарить клуб, сыгравший важнейшую роль в его карьере. Очень похвально.

Однако следующая информация по данному вопросу заставила серьезно усомниться в перспективах Довбика уехать в топ-чемпионат уже нынешним летом. И звучала эта информация следующим образом: переговоры с заинтересованными покупателями относительно Довбика ведет лично негласный хозяин/инвестор «Днепра-1» Игорь Коломойский.

Ничего плохого в адрес Игоря Валерьевича сказать не хочу, однако то, как он раньше торговал звезд канувшего в Лету «Днепра» (хотя бы Коноплянку), наводило на мысль, что одиозный олигарх изначально заломит такую сумму, которую могут себе позволить, разве что, английские гранды. Либо саудовские толстосумы. А так как английским грандам Артем Довбик пока что не очень нужен, становилось ясно, что гипотетические переговоры застопорятся, и высокие договаривающиеся стороны не достигнут консенсуса.

Но по факту оказалось все не так плохо. Точнее, все оказалось очень даже хорошо. Компромисс был достигнут. Более того, предположу, что боссу днепрян даже пришлось в некотором роде наступить на горло собственной песне.

Поговаривали, что дешевле двенадцати-пятнадцати миллионов евро «Днепр-1» (читай: Коломойский) своего лучшего футболиста не отпустит. Но в итоге получилось, опять-таки, по слухам, «всего лишь» семь миллионов евро. Если предположить, что «на руки» клуб из Днепра получит лишь половину из этой сумы (другая часть уйдет в Данию «Мидтьюллану», – клубу, владеющему половиной экономических прав на Довбика), то получается и вовсе мизер.

Да, этот «мизер» все равно будет самым дорогим исходящим трансфером в истории «Днепра-1» и, параллельно, самым дорогим входящим трансфером в истории «Жироны». Однако даже при всех этих «самых-самых» получить за главный кадровый ликвид три с половиной миллионов евро – очень мало. Как ни крути.

Но дело все в том, что, опять-таки, если верить неофициальной информации, Коломойский серьезно урезал финансирование клуба в новом сезоне. Деньги на содержание клуба выделяются через зубной скрежет, а эти деньги нужны уже сегодня. Поэтому даже такая относительно небольшая цифра позволит удерживать «Днепр-1» на плаву в течение целого сезона. «Не до жиру, быть бы живу» - наверное, это наиболее подходящая сентенция в данной ситуации.

***

Теперь давайте порассуждаем о резонах «Жироны». После стремительно развивавшихся событий в последние пару-тройку недель относительно Довбика и его нового клуба (официальный интерес, медобследование), и параллельно – отсутствие предметного интереса к Артему со стороны других потенциальных покупателей, сложилось впечатление, что если 26-летний нападающий куда-либо и перейдет нынешним летом, так это именно в «Жирону».

А вот пару месяцев назад каталонский клуб не значился в приоритете. На «бутсы» Довбика претендовали иные – турецкие, итальянские, французские клубы, но уж никак не жирондисты. И тут такой поворот.

Мне кажется, главной причиной поворота стал уход основного форварда «Жироны» в минувшем сезоне Валентина Кастельяноса. В атакующей обойме каталонского коллектива остался фактически единственный нападающий – ветеран Стуани. 36-летний форвард все еще в порядке, о чем наглядно показал минувший сезон, однако в силу возраста Кристиан уже по определению не может выдерживать все девяносто минут поединка. «Красно-белым» кровь из носу нужна была новая опция в атаке. Был нужен форвард, который в новом сезоне будет основным. Таким, каким в прошлом сезоне был Кастельянос.

Тем не менее, переплачивать «Жирона» явно не собиралась. Или так: просто не могла себе этого позволить. В любом случае, за нового форварда команда Мичела заплатила бы не более десяти миллионов евро.

Так что в этой связи можно понять радость болельщиков каталонского клуба, которые в один голос утверждают на фанатском сайте, что с Довбиком их клубу откровенно повезло (с точки зрения цена - качество).

Да уж, если портал Transfermarkt утверждал, что стоимость Довбика – порядка 15 млн евро, а «Жирона» его купила в два раза дешевле, то перед каталонцами за их умение вести переговоры нужно снять шляпу. И, с другой стороны, можно лишь посочувствовать днепрянам, которые, если говорить объективно, продешевили.

***

Можно не сомневаться, что в «Жирону» Артем Довбик попал, получив «добро» от Мичела. Главный тренер жирондинцев принимает активное участие в трансферах клуба: без его ведома они не проводятся. Так что это, как и в случае с трансфером Виктора Цыганкова, огромный плюс. Согласитесь, есть огромная разница, когда футболист приходит в команду на зов главного тренера, а когда приходит на зло главному тренеру (Шевченко, переходивший из «Милана» в «Челси», не даст соврать).

Наверняка свое веское слово в этом трансфере сказал и новоиспеченный партнер Довбика – Цыганков. Скажем так: Виктор был одним из тех, кто помог «Жироне» сделать правильный выбор.

То, что на данный момент выбор кажется именно таковым, вряд ли вызывает сомнения. О «бросовой» цене было сказано выше. К тому же, если задаться целью сравнить Кастельяноса и Довбика, то сравнение будет явно в пользу украинца.

Аргентинский форвард – игрок преимущественно штрафной площадки. Он отлично играет на подборах, на добивании. И на «втором этаже». На этом его сильные стороны заканчиваются.

Артем же обладает более широким спектром действий. Все то, что умеет делать на поле Кастельянос, под силу и Довбику. Но, кроме того, Артем умеет и любит начинать и разгонять атаку с глубины поля. Украинец может и умеет выдать результативную передачу, может не жадничать, когда партнер находится в более выгодной позиции. И этим он выгодно отличается от «Тати».

Плюс ко всему – наличие в команде Цыганкова, роль которого в новом сезоне должна значительно вырасти. Два украинца точно найдут на поле взаимопонимание, и будут отлично контактировать.

В общем, если не случится ничего неожиданного, то Довбик должен без особых проблем внедриться в структуру своего нового коллектива. Должен стать его незаменимой частью, ведь уровень нашего футболиста и уровень испанского клуба соизмеримы.

Беда лишь в том, что во всей этой бочке меда может оказаться и ложка дегтя. Если Артем поведет себя так, как на заре своей карьеры в Дании («Мидтьюллан» и «Сеннерюск»), то ничего хорошего из потенциально хорошей истории не получится. Довбику нужно доказать, и в первую очередь самому себе, что проблема роста уже преодолена.

И что он ментально готов к такому вызову.