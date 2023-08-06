ФОТО. Тысяча болельщиков посетила автограф-сессию Андрея Ярмоленко

Сегодня, 6 августа, на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского было негде яблоку упасть. Здесь произошло долгожданное событие для болельщиков «Динамо» – недавно вернувшийся в клуб автограф-сессия их кумира Андрея Ярмоленко.

Несмотря на жаркую погоду, пообщаться с футболистом пришло около 1000 болельщиков всех возрастов, пола, профессий и рода деятельности, и очередь в конференц-зал простиралась на улицу. И это неудивительно, ведь из-за пандемии COVID и войны, из-за которых зрители не могут присутствовать на матчах, все соскучились по событиям с участием футболистов, особенно Андрея Ярмоленко, несколько лет выступавшего за границей.

Но присутствовавшие были вознаграждены сполна, ведь Андрей уделил всем внимание, приветливо общался, раздавал автографы и фотографировался на память, ведь ему встреча с динамовскими болельщиками тоже доставила радость и удовольствие. Некоторые просили записать видео-обращение к военным, которые защищают нашу страну на передовой, и динамовец охотно это делал.

– Мой друг Виктор сбросил мне ссылку на пост в инстаграмме об автограф-сессии Андрея Ярмоленко, и, поскольку я фанат «Динамо», сразу решил, что приду, – рассказал болельщик Антон. – Я здесь вместе с другом, за компанию, Андрей мне очень нравится, он очень классный футболист. Очень обрадовался, когда узнал, что он вернулся в «Динамо», собственно, думаю, вся Украина обрадовалась.

Доволен, что получил автограф, приятно было впервые посидеть рядом с любимым футболистом, поэтому сердце даже выскакивает (улыбается). Также сделал фото, видео, все отлично. Специально для сегодняшнего события я приобрел флаг Украины и Ярмоленко на нем расписался. Теперь повешу его дома, пусть будет для будущих поколений. Ожидание сезона? Будем всех «рвать». Всё будет Украина.

– Вся наша семья – фанаты «Динамо», – признался еще один участник мероприятия Александр Шарварко, внук известного украинского режиссера Бориса Шарварко. – Это отличная возможность так близко увидеть Андрея Ярмоленко, особенно после его возвращения. Я с детства увлекаюсь футболом, сам играю на позиции вратаря. За «Динамо» начал болеть где-то с 2014–2015 годов, когда играли с «Эвертоном».

Пришлось выстоять большую очередь, но оно того стоило. Уверен, что для многих людей это мечта не только детства, но и всей жизни. Андрей оставил автограф на динамовской футболке с моим именем, а также на фотографиях с его изображением. Это невероятное, классное событие, в наше время это особенно важно! Большое спасибо ФК «Динамо» (Киев) от всей нашей семьи. Вместе к победе!

Также своими эмоциями и впечатлениями от встречи поделился сам виновник события.

– Конечно, соскучился по болельщикам «Динамо» – сказал Андрей Ярмоленко в комментарии клубным медиа. – Для меня был огромный сюрприз, что по приезду на стадион я увидел, наверное, больше тысячи человек. Мне было очень приятно, что люди меня помнят, им хочется сфотографироваться со мной, просто пообщаться. Каждому из них постарался выделить время. Надеюсь, что они получили удовольствие от этой встречи, потому что лично у меня масса положительных эмоций от этой встречи.

Болельщики ничего не желали особенно – просто было нормальное общение. Ставили разные вопросы, которые больше всего интересовало, пытался на все ответить. Были как футбольные, так и нефутбольные вопросы. Например, один парень сказал, что я вообще не состарился за эти годы, потому что у него есть фотография, которая была сделана десять лет назад. Другой, наоборот, подошел и сказал: «Капец, ты состарился» (улыбается).

Встреча прошла на позитиве, мне понравилось. Раздал около тысячи автографов, пока рука нормально себя чувствует, посмотрим, что будет завтра (смеется). Даже если будет крепатура – ничего страшного, главное, чтобы люди в такое сложное время, какое сейчас переживает наша страна, получали положительные эмоции. Если мне удалось им поднять настроение, значит, я справился со своей миссией.

Также просили записывать видео для наших военных, и я делал я это с легкостью, потому что они наши герои, наши звезды, и каждый день мы должны благодарить за то, что они защищают нас и наши семьи.