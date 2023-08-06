WTA06 августа 2023, 19:24 |
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Ястремская и Завацкая узнали первых соперниц на турнире в Польше
Даяна и Катарина выступят на соревнованиях в Польше
06 августа 2023, 19:24 |
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Состоялась жеребьевка на турнире WTA 125 в польских Козерках.
В основной сетке выступят две теннисистки из Украины.
Даяна Ястремская (№149 WTA) получила восьмой номер и в первом раунде сразится против Нигины Абдураимовой из Узбекистана (№185 WTA).
Катарина Завацкая (№195 WTA) на старте соревнований померится силами с Моной Бартель из Германии (№226 WTA).
Ястремская также сыграет в парной сетке соревнований вместе с Анкитой Райной.
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