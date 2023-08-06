Ястремская и Завацкая узнали первых соперниц на турнире в Польше

Состоялась жеребьевка на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В основной сетке выступят две теннисистки из Украины.

Даяна Ястремская (№149 WTA) получила восьмой номер и в первом раунде сразится против Нигины Абдураимовой из Узбекистана (№185 WTA).

Катарина Завацкая (№195 WTA) на старте соревнований померится силами с Моной Бартель из Германии (№226 WTA).

Ястремская также сыграет в парной сетке соревнований вместе с Анкитой Райной.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА