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  4. Ястремская и Завацкая узнали первых соперниц на турнире в Польше
WTA
06 августа 2023, 19:24 |
740
0

Ястремская и Завацкая узнали первых соперниц на турнире в Польше

Даяна и Катарина выступят на соревнованиях в Польше

06 августа 2023, 19:24 |
740
0
Ястремская и Завацкая узнали первых соперниц на турнире в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Состоялась жеребьевка на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В основной сетке выступят две теннисистки из Украины.

Даяна Ястремская (№149 WTA) получила восьмой номер и в первом раунде сразится против Нигины Абдураимовой из Узбекистана (№185 WTA).

Катарина Завацкая (№195 WTA) на старте соревнований померится силами с Моной Бартель из Германии (№226 WTA).

Ястремская также сыграет в парной сетке соревнований вместе с Анкитой Райной.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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WTA Козерки Даяна Ястремская Катарина Завацкая
Источник Sport.ua
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