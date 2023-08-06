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  4. ВИДЕО. Девяточка. Игрок Карпат идеальным ударом поразил ворота Буковины
Украина. Первая лига
06 августа 2023, 18:05 |
890
0

ВИДЕО. Девяточка. Игрок Карпат идеальным ударом поразил ворота Буковины

Артур Рябов роскошным ударом открыл счет в матче Первой лиги

06 августа 2023, 18:05 |
890
0
ВИДЕО. Девяточка. Игрок Карпат идеальным ударом поразил ворота Буковины
ФК Карпаты. Артур Рябов

В воскресенье, 6 августа, проходит матч второго тура Первой лиги, в котором встречаются «Карпаты» и «Буковина».

На 19-й минуте счет в матче открыл 22-летний полузащитник Артур Рябов. Он подобрал мяч возле штрафной площади соперников после неудачного на первый взгляд розыгрыша штрафного удара, идеально пробив в дальний угол от вратаря.

Первая лига. 2-й тур

«Карпаты» – «Буковина» – 1:1 (после первого тайма)
Голы: Рябов (19) – Палагнюк (35)

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Источник Sport.ua
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