Ищут вариант. Динамо может подыскать Диалло другой клуб в УПЛ

Полузащитник киевского «Динамо» Самба Диалло может стать игроком другого клуба Украинской Премьер-лиги.

Футболист недоволен мизерным количеством игрового времени, который ему предоставляет главный тренер команды Мирча Луческу. Исходя из этого, агент 20-летнего сенегальца уже занимается поиском игроку другого клуба. Речь идет о представителе УПЛ.

В «Динамо» не против ухода Диалло. Но только в аренде, и исключительно в Украине, чтобы Самба оставался на виду у Луческу.