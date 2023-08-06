Украина. Премьер лига06 августа 2023, 17:48 | Обновлено 06 августа 2023, 17:56
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Ищут вариант. Динамо может подыскать Диалло другой клуб в УПЛ
Киевляне думают об аренде легионера
06 августа 2023, 17:48 | Обновлено 06 августа 2023, 17:56
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Полузащитник киевского «Динамо» Самба Диалло может стать игроком другого клуба Украинской Премьер-лиги.
Футболист недоволен мизерным количеством игрового времени, который ему предоставляет главный тренер команды Мирча Луческу. Исходя из этого, агент 20-летнего сенегальца уже занимается поиском игроку другого клуба. Речь идет о представителе УПЛ.
В «Динамо» не против ухода Диалло. Но только в аренде, и исключительно в Украине, чтобы Самба оставался на виду у Луческу.
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Комментарии 9
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а чего же не Кабаева в аренду?
навіщо? дайте чуваку шанс. він не загубиться, впевнений, що розкриється
В Черноморец его
Ще один легіонер як завжди не заграв у Динамо. Знайома історія.
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