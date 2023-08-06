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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 17:48 | Обновлено 06 августа 2023, 17:56
1232
9

Ищут вариант. Динамо может подыскать Диалло другой клуб в УПЛ

Киевляне думают об аренде легионера

06 августа 2023, 17:48 | Обновлено 06 августа 2023, 17:56
1232
9
Ищут вариант. Динамо может подыскать Диалло другой клуб в УПЛ
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Полузащитник киевского «Динамо» Самба Диалло может стать игроком другого клуба Украинской Премьер-лиги.

Футболист недоволен мизерным количеством игрового времени, который ему предоставляет главный тренер команды Мирча Луческу. Исходя из этого, агент 20-летнего сенегальца уже занимается поиском игроку другого клуба. Речь идет о представителе УПЛ.

В «Динамо» не против ухода Диалло. Но только в аренде, и исключительно в Украине, чтобы Самба оставался на виду у Луческу.

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Источник Футбол 24
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Комментарии 9
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Gargantua
а чего же не Кабаева в аренду?
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+1
Viktor Shuper
навіщо? дайте чуваку шанс. він не загубиться, впевнений, що розкриється
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+1
naverland
В Черноморец его
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+1
Злий Глобинець
Ще один легіонер як завжди не заграв у Динамо. Знайома історія.
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0
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