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  4. ВИДЕО. Ярмоленко назвал свой самый памятный гол за Динамо
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 17:36 |
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ВИДЕО. Ярмоленко назвал свой самый памятный гол за Динамо

15 лет назад Андрей поразил ворота «Ворсклы»

06 августа 2023, 17:36 |
180
0
ВИДЕО. Ярмоленко назвал свой самый памятный гол за Динамо
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Во время автограф-сессии болельщики спросили у Андрея Ярмоленко о лучшем голе в карьере.

Игрок «Динамо» назвал самый памятный гол в карьере.

«Для меня каждый гол – по-своему важен. Есть самый памятный – это мой первый забитый мяч в составе «Динамо» в ворота полтавской «Ворсклы», – сказал Ярмоленко.

Отметим, что первый гол за «Динамо» Андрей забил 11 мая 2008 года.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев автограф
Источник Sport.ua
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