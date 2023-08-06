ВИДЕО. Ярмоленко назвал свой самый памятный гол за Динамо

Во время автограф-сессии болельщики спросили у Андрея Ярмоленко о лучшем голе в карьере.

Игрок «Динамо» назвал самый памятный гол в карьере.

«Для меня каждый гол – по-своему важен. Есть самый памятный – это мой первый забитый мяч в составе «Динамо» в ворота полтавской «Ворсклы», – сказал Ярмоленко.

Отметим, что первый гол за «Динамо» Андрей забил 11 мая 2008 года.