Украина. Премьер лига06 августа 2023, 17:36 |
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ВИДЕО. Ярмоленко назвал свой самый памятный гол за Динамо
15 лет назад Андрей поразил ворота «Ворсклы»
06 августа 2023, 17:36 |
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Во время автограф-сессии болельщики спросили у Андрея Ярмоленко о лучшем голе в карьере.
Игрок «Динамо» назвал самый памятный гол в карьере.
«Для меня каждый гол – по-своему важен. Есть самый памятный – это мой первый забитый мяч в составе «Динамо» в ворота полтавской «Ворсклы», – сказал Ярмоленко.
Отметим, что первый гол за «Динамо» Андрей забил 11 мая 2008 года.
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