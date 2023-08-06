Ожидаемо без Зинченко. Ман Сити и Арсенал назвали составы на Суперкубок

В 18:00 по киевскому времени на стадионе «Уэмбли» в Лондоне начнется матч с участием «Манчестер Сити» и «Арсенала». Клубы разыграют Суперкубок Англии, чем дадут старт новому сезону на туманном Альюионе.

Предстоящую игру ожидаемо пропустит украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко, который еще восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

Стартовые составы команд на матч за Суперкубок Англии:

«Манчестер Сити»: Ортега, Уолкер, Стоунз, Рубин Диаш, Аканджи, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Грилиш, Альварес, Холанд.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Хаверц.