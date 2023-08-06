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  4. Заря – Кривбасс. Известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 16:27 |
245
0

Заря – Кривбасс. Известны стартовые составы

Начало матча – в 17:00

06 августа 2023, 16:27 |
245
0
Заря – Кривбасс. Известны стартовые составы
ФК Заря Луганск

В воскресенье, 6 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс».

Стартовые составы:

«Заря»: Сапутин, Вантух, Батагов, Кирюханцев, Снурницын, Дришлюк, Мишнев, Антюх, Волошин, Русин, Алефиренко

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник, Хомченовский, Илич, Бизимана, Здерака, Лунев, Кожушко

Игра пройдет на стадионе «Левый берег» в Киевской области, начало – в 17:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Кривбасс».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс стартовые составы
Источник Sport.ua
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