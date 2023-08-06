Заря – Кривбасс. Известны стартовые составы
Начало матча – в 17:00
В воскресенье, 6 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс».
Стартовые составы:
«Заря»: Сапутин, Вантух, Батагов, Кирюханцев, Снурницын, Дришлюк, Мишнев, Антюх, Волошин, Русин, Алефиренко
«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник, Хомченовский, Илич, Бизимана, Здерака, Лунев, Кожушко
Игра пройдет на стадионе «Левый берег» в Киевской области, начало – в 17:00.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Кривбасс».
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