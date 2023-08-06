Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто заменит Довбика? Составы на матч Днепр-1 – Полесье
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 13:58 |
1131
0

Кто заменит Довбика? Составы на матч Днепр-1 – Полесье

Топ-форвард покинул команду

06 августа 2023, 13:58 |
1131
0
Кто заменит Довбика? Составы на матч Днепр-1 – Полесье
ФК Днепр-1

Сегодня в 15:00 стартует матч чемпионата Украины между «Днепром-1» и «Полесьем». В составе хозяев впервые за долгое время уже не будет ведущего форварда Артема Довбика, который перешел в «Жирону».

Днепр-1: Кинарейкин, Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Бланко, Пихаленок, Мирошниченко, Третьяков

В запасе: Валеф, Сваток, Горбунов, Пурита, Танчик, Горин, Когут, Гаджиев, Билл, Кивинда

Полесье: Кудрик, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Огиря, Кушниренко, Танковский, Козак, Макуана, Будковский

В запасе: Бойко, Назаренко, Шастал, Янаков, Шаповал, Крушинский, Микитюк, Поспелов, Мустафаев

По теме:
Вторая лига. Матчи 1-го тура, 6 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига. Матчи 2-го тура, 6 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. «Спасибо, бомбардир». Днепр-1 попрощался с Довбиком
Днепр-1 Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Артем Довбик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
Футбол | 05 августа 2023, 22:20 18
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола

В Лондоне прошел благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины

Нидерланды обыграли Южную Африку и вышли в четвертьфинал женского ЧМ-2023
Футбол | 06 августа 2023, 10:59 0
Нидерланды обыграли Южную Африку и вышли в четвертьфинал женского ЧМ-2023
Нидерланды обыграли Южную Африку и вышли в четвертьфинал женского ЧМ-2023

Игра завершилась со счетом 2:0

Зинченко сравнил АПЛ и УПЛ
Футбол | 06.08.2023, 12:23
Зинченко сравнил АПЛ и УПЛ
Зинченко сравнил АПЛ и УПЛ
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
Футбол | 05.08.2023, 16:44
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
Футбол | 05.08.2023, 16:59
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
05.08.2023, 10:10
Теннис
СКРИПНИК: Не надо в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны
СКРИПНИК: Не надо в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны
04.08.2023, 09:20 33
Футбол
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
05.08.2023, 22:06 9
Футбол
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
04.08.2023, 20:22 3
Футбол
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
04.08.2023, 08:59 8
Теннис
Где смотреть онлайн благотворительный матч в Лондоне Game4Ukraine
Где смотреть онлайн благотворительный матч в Лондоне Game4Ukraine
05.08.2023, 19:15 2
Футбол
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
05.08.2023, 10:56 17
Теннис
Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом
Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом
05.08.2023, 13:45 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем