Кто заменит Довбика? Составы на матч Днепр-1 – Полесье

Сегодня в 15:00 стартует матч чемпионата Украины между «Днепром-1» и «Полесьем». В составе хозяев впервые за долгое время уже не будет ведущего форварда Артема Довбика, который перешел в «Жирону».

Днепр-1: Кинарейкин, Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Бланко, Пихаленок, Мирошниченко, Третьяков

В запасе: Валеф, Сваток, Горбунов, Пурита, Танчик, Горин, Когут, Гаджиев, Билл, Кивинда

Полесье: Кудрик, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Огиря, Кушниренко, Танковский, Козак, Макуана, Будковский

В запасе: Бойко, Назаренко, Шастал, Янаков, Шаповал, Крушинский, Микитюк, Поспелов, Мустафаев