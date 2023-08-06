Украина. Премьер лига06 августа 2023, 13:44 | Обновлено 06 августа 2023, 13:46
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ВИДЕО. «Спасибо, бомбардир». Днепр-1 попрощался с Довбиком
Клуб подтвердил трансфер форварда в Жирону
06 августа 2023, 13:44 | Обновлено 06 августа 2023, 13:46
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«Днепр-1» на официальном сайте подтвердил трансфер ведущего форварда Артема Довбика в «Жирону». Клуб поблагодарил игрока за продуктивные выступления.
Артем за 86 матчей забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.
«Днепр-1» выпустил видео с голами Довбика с названием «Спасибо, бомбардир».
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