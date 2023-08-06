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Испания
06 августа 2023, 13:33 | Обновлено 06 августа 2023, 13:47
1388
3

ВИДЕО. «Мы тебя ждем». Цыганков анонсирует трансфер Довбика в Жирону

Ждем новостей от испанского клуба

06 августа 2023, 13:33 | Обновлено 06 августа 2023, 13:47
1388
3
ВИДЕО. «Мы тебя ждем». Цыганков анонсирует трансфер Довбика в Жирону
ФК Днепр-1. Артем Довбик

ДОПОЛНЕНО. Клуб уже подтвердил подписание Артема Довбика.

«Жирона» на своей странице в соцсети X показала короткий ролик с участием украинского полузащитника Виктора Цыганкова. Очевидно, так клуб анонсирует трансфер форварда Артема Довбика.

«Ты где? Мы тебя ждем», – сказал Цыганков.

Ожидается, что в ближайшее время «Жирона» объявит о переходе игрока «Днепра-1». Ранее сообщалось, что за 50% прав клуб заплатит 7 миллионов евро.

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Жирона Артем Довбик Днепр-1 трансферы Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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romario1501
Вже перейшов офіційно . 
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Всеволод Иващенко
Українською правильно сказати: "Ми на тебе чекаємо". Двійка редактору
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