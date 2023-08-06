Испания06 августа 2023, 13:33 | Обновлено 06 августа 2023, 13:47
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ВИДЕО. «Мы тебя ждем». Цыганков анонсирует трансфер Довбика в Жирону
Ждем новостей от испанского клуба
06 августа 2023, 13:33 | Обновлено 06 августа 2023, 13:47
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ДОПОЛНЕНО. Клуб уже подтвердил подписание Артема Довбика.
«Жирона» на своей странице в соцсети X показала короткий ролик с участием украинского полузащитника Виктора Цыганкова. Очевидно, так клуб анонсирует трансфер форварда Артема Довбика.
«Ты где? Мы тебя ждем», – сказал Цыганков.
Ожидается, что в ближайшее время «Жирона» объявит о переходе игрока «Днепра-1». Ранее сообщалось, что за 50% прав клуб заплатит 7 миллионов евро.
Viktor, què ens vols dir? pic.twitter.com/SAfRYuNEfg— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023
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Українською правильно сказати: "Ми на тебе чекаємо". Двійка редактору
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