ВИДЕО. «Мы тебя ждем». Цыганков анонсирует трансфер Довбика в Жирону

ДОПОЛНЕНО. Клуб уже подтвердил подписание Артема Довбика.

«Жирона» на своей странице в соцсети X показала короткий ролик с участием украинского полузащитника Виктора Цыганкова. Очевидно, так клуб анонсирует трансфер форварда Артема Довбика.

«Ты где? Мы тебя ждем», – сказал Цыганков.

Ожидается, что в ближайшее время «Жирона» объявит о переходе игрока «Днепра-1». Ранее сообщалось, что за 50% прав клуб заплатит 7 миллионов евро.