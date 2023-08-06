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  4. Арсен ВЕНГЕР: «Мне нравится нынешний Арсенал. Есть хорошие шансы взять АПЛ»
Англия
06 августа 2023, 13:11 |
355
0

Арсен ВЕНГЕР: «Мне нравится нынешний Арсенал. Есть хорошие шансы взять АПЛ»

Специалист доволен приобретениями клуба

06 августа 2023, 13:11 |
355
0
Арсен ВЕНГЕР: «Мне нравится нынешний Арсенал. Есть хорошие шансы взять АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом тренер «Арсенала» Арсен Венгер надеется, что летние приобретения все же сделают лондонскую команду главным претендентом на титул АПЛ.

«Я считаю, что у «Арсенала» хорошие шансы выиграть титул АПЛ. Не вижу, чтобы была команда, которая будет доминировать в сезоне. Хороший шанс «Арсенала».

«Считаю, что они провели правильные приобретения, у команды правильная структура. Я очень рад тому, каким стал «Арсенал», и уверен, что они в состоянии конкурировать с любым соперником», – сказал Венгер.

Команда Александра Зинченко летом потратила около 200 миллионов на приобретения Кая Хаверца, Деклана Райса и Юрриена Тимбера.

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Арсенал Лондон Арсен Венгер Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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