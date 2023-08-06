Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дарио СРНА: «Я сегодня – украинец. Гол посвящаю украинскому Донбассу»
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 12:48 |
289
2

Дарио СРНА: «Я сегодня – украинец. Гол посвящаю украинскому Донбассу»

Хорват принял участие в благотворительном матче

06 августа 2023, 12:48 |
289
2
Дарио СРНА: «Я сегодня – украинец. Гол посвящаю украинскому Донбассу»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна оценил свое участие в благотворительном матче Game4Ukraine, который прошел в Лондоне с участием звезд мирового футбола.

«Очень приятно было участвовать, спасибо Андрею Шевченко и Александру Зинченко за приглашение. Я сегодня украинец. Я уже много лет живу в Украине, это мой дом, а украинцы – моя семья. Горжусь, что сделал хоть чуть-чуть, чтобы помочь. Меня два месяца назад пригласил Шевченко».

«Вероятно, было много болельщиков из Донецка, и когда кричали «Шахтер» – чемпион, то меня понесло вперед и я забил гол. Было приятно сыграть со всеми людьми, которые приехали. Матч за Украину и украинский народ. И спасибо президенту Украины, который поддержал эту идею. Надеемся, скоро война закончится и можно будет спокойно сыграть на Донбасс Арене, в Киеве, Харькове и даже Крыму».

«Свой гол посвящаю украинскому Донбассу. Я горжусь тем, что украинцы подарили мне 20 лет жизни тут, открыли двери своего дома. И сегодня я и моя семья – украинцы, мы болеем за Украину», – сказал Срна.

По теме:
Сбили 57 целей. Силы ПВО рассказали о масштабной атаке террористов
Где смотреть онлайн прощальный матч Пятова Тоттенхэм – Шахтер
ЗИНЧЕНКО: «Месседж для мира – много больших имен поддерживают нас»
Шахтер Донецк Дарио Срна российско-украинская война
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нидерланды обыграли Южную Африку и вышли в четвертьфинал женского ЧМ-2023
Футбол | 06 августа 2023, 10:59 0
Нидерланды обыграли Южную Африку и вышли в четвертьфинал женского ЧМ-2023
Нидерланды обыграли Южную Африку и вышли в четвертьфинал женского ЧМ-2023

Игра завершилась со счетом 2:0

Бешикташ сделал предложение по Малиновскому. Торино хочет арендовать игрока
Футбол | 06 августа 2023, 09:44 2
Бешикташ сделал предложение по Малиновскому. Торино хочет арендовать игрока
Бешикташ сделал предложение по Малиновскому. Торино хочет арендовать игрока

Итальянский клуб предлагает «Марселю» 9 млн евро за Руслана

ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
Футбол | 05.08.2023, 16:44
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 06.08.2023, 11:29
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine
Футбол | 06.08.2023, 04:44
Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine
Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ozzy
не убирайте коменты чмошники
Ответить
-1
ozzy
сырна маладец фууу +ля
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн благотворительный матч в Лондоне Game4Ukraine
Где смотреть онлайн благотворительный матч в Лондоне Game4Ukraine
05.08.2023, 19:15 2
Футбол
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
04.08.2023, 17:40 21
Футбол
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
04.08.2023, 09:19 12
Футбол
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
05.08.2023, 22:06 9
Футбол
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
04.08.2023, 21:16 26
Теннис
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
05.08.2023, 10:10
Теннис
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
05.08.2023, 22:20 18
Футбол
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
04.08.2023, 13:55 75
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем