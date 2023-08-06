Дарио СРНА: «Я сегодня – украинец. Гол посвящаю украинскому Донбассу»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна оценил свое участие в благотворительном матче Game4Ukraine, который прошел в Лондоне с участием звезд мирового футбола.

«Очень приятно было участвовать, спасибо Андрею Шевченко и Александру Зинченко за приглашение. Я сегодня украинец. Я уже много лет живу в Украине, это мой дом, а украинцы – моя семья. Горжусь, что сделал хоть чуть-чуть, чтобы помочь. Меня два месяца назад пригласил Шевченко».

«Вероятно, было много болельщиков из Донецка, и когда кричали «Шахтер» – чемпион, то меня понесло вперед и я забил гол. Было приятно сыграть со всеми людьми, которые приехали. Матч за Украину и украинский народ. И спасибо президенту Украины, который поддержал эту идею. Надеемся, скоро война закончится и можно будет спокойно сыграть на Донбасс Арене, в Киеве, Харькове и даже Крыму».

«Свой гол посвящаю украинскому Донбассу. Я горжусь тем, что украинцы подарили мне 20 лет жизни тут, открыли двери своего дома. И сегодня я и моя семья – украинцы, мы болеем за Украину», – сказал Срна.