Украина. Первая лига06 августа 2023, 12:28 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал украинского защитника
Александр Маткобожик перебрался в Харьков
06 августа 2023, 12:28 |
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Клуб Первой лиги Металлист объявил о подписании контракта с центральным защитником Александром Маткобожиком. О сроке договора информации нет.
Минувший сезон 25-летний игрок провел в Вересе, а ранее выступал за Зирку, Волынь, Минай и Карпаты.
Харьковская команда нынешний сезон Первой лиги начала с поражения.
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