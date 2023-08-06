ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал украинского защитника

Клуб Первой лиги Металлист объявил о подписании контракта с центральным защитником Александром Маткобожиком. О сроке договора информации нет.

Минувший сезон 25-летний игрок провел в Вересе, а ранее выступал за Зирку, Волынь, Минай и Карпаты.

Харьковская команда нынешний сезон Первой лиги начала с поражения.