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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал украинского защитника
Украина. Первая лига
06 августа 2023, 12:28 |
393
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал украинского защитника

Александр Маткобожик перебрался в Харьков

06 августа 2023, 12:28 |
393
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал украинского защитника
ФК Металлист

Клуб Первой лиги Металлист объявил о подписании контракта с центральным защитником Александром Маткобожиком. О сроке договора информации нет.

Минувший сезон 25-летний игрок провел в Вересе, а ранее выступал за Зирку, Волынь, Минай и Карпаты.

Харьковская команда нынешний сезон Первой лиги начала с поражения.

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Металлист Харьков Александр Маткобожик Первая лига Украины трансферы
Источник ФК Металлист
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