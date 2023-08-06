ХОМЧЕНОВСКИЙ: «С Зарей будет напряженная игра»

Полузащитник «Кривбасса» из Кривого Рога Дмитрий Хомченовский рассказал, чего ждет от матча 2-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 с луганской «Зарей».

«Готовимся к тяжелому матчу. Настроены реабилитироваться за досадную неудачу в первом туре. Хотим показать хороший футбол и добыть три очка. Настроение пока 50 на 50, уступили в 1-м туре. «Заря» также проиграла на старте, поэтому будет настоящая битва. У «Зари» всегда сильный коллектив, даже сейчас, когда несколько изменился состав. Пришел новый тренер. Как бы то ни было, соперник – хороший, ожидаю интересной напряженной игры.

Выступления за «Зарю»? От того состава «Зари» осталось не так много футболистов. Это – новая команда по сравнению с тем коллективом, когда я там выступал. Но все же будет интересно сыграть против бывшего клуба», – признался Хомченовский.

Матч «Заря» – «Кривбасс» начнется в воскресенье, 6 августа, в 17:00.