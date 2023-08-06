Товарищеские матчи. Манчестер Юнайтед - Атлетик, Боруссия - Аякс
Контрольные матчи ведущих клубов
В врскресенье, 6 августа, европейские команды проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона.
Товарищеские матчи
Фиорентина Италия – Ницца Франция
6 августа, 15.00, «Сент-Джеймс Парк»
Тоттенхэм Англия – Шахтер Украина
6 августа, 16.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Ньюкасл Англия – Вильярреал Испания
6 августа, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
Боруссия Д Германия – Аякс Нидерланды
6 августа, 18.00, «Сигнал Идуна Парк»
Манчестер Юнайтед Англия – Атлетик Испания
6 августа, 18.00, «Авива-Стэдиум»
Наполи Италия – Аугсбург Германия
6 августа, 19.30, «Stadio Teofilo Patini»
Тулуза Франция – Рома Италия
6 августа, 20.30, «Стадиум де Тулуз»
Жирона Испания – Лацио Италия
6 августа, 21.00, «Монтиливи»
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