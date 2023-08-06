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06 августа 2023, 11:44 | Обновлено 06 августа 2023, 12:49
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0

Товарищеские матчи. Манчестер Юнайтед - Атлетик, Боруссия - Аякс

Контрольные матчи ведущих клубов

06 августа 2023, 11:44 | Обновлено 06 августа 2023, 12:49
95
0
Товарищеские матчи. Манчестер Юнайтед - Атлетик, Боруссия - Аякс
Getty Images/Global Images Ukraine

В врскресенье, 6 августа, европейские команды проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона.

Товарищеские матчи

Фиорентина Италия – Ницца Франция
6 августа, 15.00, «Сент-Джеймс Парк»

Тоттенхэм Англия – Шахтер Украина
6 августа, 16.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

Ньюкасл Англия – Вильярреал Испания
6 августа, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»

Боруссия Д Германия – Аякс Нидерланды
6 августа, 18.00, «Сигнал Идуна Парк»

Манчестер Юнайтед Англия – Атлетик Испания
6 августа, 18.00, «Авива-Стэдиум»

Наполи Италия – Аугсбург Германия
6 августа, 19.30, «Stadio Teofilo Patini»

Тулуза Франция – Рома Италия
6 августа, 20.30, «Стадиум де Тулуз»

Жирона Испания – Лацио Италия
6 августа, 21.00, «Монтиливи»

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Источник Sport.ua
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