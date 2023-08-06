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ATP
06 августа 2023, 10:06 | Обновлено 06 августа 2023, 10:07
98
0

Фритц остался без талона в финал. Кто поборется за титул в Вашингтоне?

Тейлор уступил Грикспору, Димитров проиграл Эвансу

06 августа 2023, 10:06 | Обновлено 06 августа 2023, 10:07
98
0
Фритц остался без талона в финал. Кто поборется за титул в Вашингтоне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Таллон Грикспор

В ночь на 6 августа состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира серии АТР 500 в Вашингтоне (США).

Первый сеяный турнира Тейлор Фритц уступила Таллону Грикспору.

В финале соревнований представитель Нидерландов сыграет с Дэном Эвансом, который выиграл у Григора Димитрова.

АТР 500 Вашингтон. 1/2 финала

Тейлор Фритц [1] – Таллон Грикспор – 6:3, 3:6, 2:6
Григор Димитров [5] – Дэн Эванс [9] – 3:6, 6:7 (4:7)

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Таллон Грикспор ATP Вашингтон Тейлор Фритц Григор Димитров Дэн Эванс
Источник Sport.ua
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