ATP06 августа 2023, 10:06 | Обновлено 06 августа 2023, 10:07
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Фритц остался без талона в финал. Кто поборется за титул в Вашингтоне?
Тейлор уступил Грикспору, Димитров проиграл Эвансу
06 августа 2023, 10:06 | Обновлено 06 августа 2023, 10:07
98
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В ночь на 6 августа состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира серии АТР 500 в Вашингтоне (США).
Первый сеяный турнира Тейлор Фритц уступила Таллону Грикспору.
В финале соревнований представитель Нидерландов сыграет с Дэном Эвансом, который выиграл у Григора Димитрова.
АТР 500 Вашингтон. 1/2 финала
Тейлор Фритц [1] – Таллон Грикспор – 6:3, 3:6, 2:6
Григор Димитров [5] – Дэн Эванс [9] – 3:6, 6:7 (4:7)
A golden opportunity awaits 🌟— Tennis TV (@TennisTV) August 6, 2023
Who takes it?! #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/hIFJh9YuaC
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