Фритц остался без талона в финал. Кто поборется за титул в Вашингтоне?

В ночь на 6 августа состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира серии АТР 500 в Вашингтоне (США).

Первый сеяный турнира Тейлор Фритц уступила Таллону Грикспору.

В финале соревнований представитель Нидерландов сыграет с Дэном Эвансом, который выиграл у Григора Димитрова.

АТР 500 Вашингтон. 1/2 финала

Тейлор Фритц [1] – Таллон Грикспор – 6:3, 3:6, 2:6

Григор Димитров [5] – Дэн Эванс [9] – 3:6, 6:7 (4:7)