СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 августа

В воскресенье, 6 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Днепр-1 – Полесье

1.82 – 3.75 – 4.35

17:00 Заря – Кривбасс

1.83 – 3.70 – 4.34

17:00 Колос – Черноморец

2.52 – 3.05 – 3.05

19:00 Рух – Ворскла

2.80 – 3.25 – 2.55

ТЕННИС

18:00 Леся Цуренко – Элизабет Мандлик

1.30 – 3.34