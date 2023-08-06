Другие новости06 августа 2023, 08:20 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 августа
Важные события во всех видах спорта
06 августа 2023, 08:20 |
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В воскресенье, 6 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Днепр-1 – Полесье
17:00 Заря – Кривбасс
17:00 Колос – Черноморец
19:00 Рух – Ворскла
ТЕННИС
18:00 Леся Цуренко – Элизабет Мандлик
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