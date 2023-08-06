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06 августа 2023, 08:20 |
17
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 августа

Важные события во всех видах спорта

06 августа 2023, 08:20 |
17
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 августа
ФК Днепр-1

В воскресенье, 6 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Днепр-1 – Полесье

Favbet 1.82 – 3.75 – 4.35

17:00 Заря – Кривбасс

Favbet 1.83 – 3.70 – 4.34

17:00 Колос – Черноморец

Favbet 2.52 – 3.05 – 3.05

19:00 Рух – Ворскла

Favbet 2.80 – 3.25 – 2.55

ТЕННИС

18:00 Леся Цуренко – Элизабет Мандлик

Favbet 1.30 – 3.34

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Источник Sport.ua
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