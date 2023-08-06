ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал контракт с центрбеком Эшли Филлипсом

Лондонский «Тоттенхэм» сообщил о подписании контракта с Эшли Филлипсом, который выступал за «Блэкберн». 18-летний центральный защитник подписал соглашение до 2028 года.

Филлипс присоединился к «Блэкберну» в 2017 году в 12-летнем возрасте. В сезоне 2021/22 он провел 11 матчей в Премьер-лиге 2.

Дебют Эшли в первой команде «Блэкберна» состоялся в августе 2022 года в матче четвертого раунда Кубка английской лиги против «Хартлпул Юнайтед». Он стал четвертым самым молодым игроком в истории «Блэкберна» в возрасте 17 лет и 45 дней, а через несколько дней дебютировал в АПЛ в матче против «Вест Бромвич Альбион».