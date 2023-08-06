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Англия
06 августа 2023, 05:27 | Обновлено 06 августа 2023, 06:33
185
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал контракт с центрбеком Эшли Филлипсом

Соглашение рассчитано до 2028 года

06 августа 2023, 05:27 | Обновлено 06 августа 2023, 06:33
185
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал контракт с центрбеком Эшли Филлипсом
ФК Тоттенхэм. Эшли Филлипс

Лондонский «Тоттенхэм» сообщил о подписании контракта с Эшли Филлипсом, который выступал за «Блэкберн». 18-летний центральный защитник подписал соглашение до 2028 года.

Филлипс присоединился к «Блэкберну» в 2017 году в 12-летнем возрасте. В сезоне 2021/22 он провел 11 матчей в Премьер-лиге 2.

Дебют Эшли в первой команде «Блэкберна» состоялся в августе 2022 года в матче четвертого раунда Кубка английской лиги против «Хартлпул Юнайтед». Он стал четвертым самым молодым игроком в истории «Блэкберна» в возрасте 17 лет и 45 дней, а через несколько дней дебютировал в АПЛ в матче против «Вест Бромвич Альбион».

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Эшли Филлипс Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы Блэкберн
Источник ФК Тоттенхэм
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