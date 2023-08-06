В воскресенье, 5 августа, пройдет матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».

Матч состоится во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Рух – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится телеканалами Суспільне и Sport 1, а также клубным каналом «Руха».