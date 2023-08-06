Под присмотром австралийца. Стали известны арбитры матчей Динамо и Ариса

10 и 17 августа киевское «Динамо» проведет матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Соперником «бело-синих» станет греческий «Арис».

Первую встречу, которая состоится в Салониках, обслужит интернациональная бригада арбитров. Главным судьей станет Джаретт Джилетт из Австралии. Помогать на линиях ему будут англичане Нил Дэвис и Гарри Леннард. Четвертый арбитр – Майкл Солисбери (Англия).

Отметим, что Джилетт является арбитром Английской Премьер-лиги.

Ответный матч пройдет в Бухаресте (Румыния). Главным арбитром назначен Себастьян Гисхамер из Австрии. На линиях будут работать также австрийцы Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Четвертый арбитр – австриец Вальтер Альтманн.