Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Под присмотром австралийца. Стали известны арбитры матчей Динамо и Ариса
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 01:51 |
72
0

Под присмотром австралийца. Стали известны арбитры матчей Динамо и Ариса

Киевляне сыграют с греческим клубом в квалификации Лиги конференций

06 августа 2023, 01:51 |
72
0
Под присмотром австралийца. Стали известны арбитры матчей Динамо и Ариса
Getty Images/Global Images Ukraine. Джаретт Джилетт

10 и 17 августа киевское «Динамо» проведет матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Соперником «бело-синих» станет греческий «Арис».

Первую встречу, которая состоится в Салониках, обслужит интернациональная бригада арбитров. Главным судьей станет Джаретт Джилетт из Австралии. Помогать на линиях ему будут англичане Нил Дэвис и Гарри Леннард. Четвертый арбитр – Майкл Солисбери (Англия).

Отметим, что Джилетт является арбитром Английской Премьер-лиги.

Ответный матч пройдет в Бухаресте (Румыния). Главным арбитром назначен Себастьян Гисхамер из Австрии. На линиях будут работать также австрийцы Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Четвертый арбитр – австриец Вальтер Альтманн.

По теме:
Андрей Ярмоленко реализовал в УПЛ 14 пенальти подряд
Динамо интересуется хорватским хавбеком Ювентуса
Мирослав СТУПАР: «В игре Оболонь – Динамо не увидел предвзятости арбитра»
Лига конференций Арис Салоники Динамо Киев Арис - Динамо Динамо - Арис судейские назначения
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Футбол | 05 августа 2023, 22:06 7
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба

Украинец в ближайшее время будет представлен в качестве новичка каталонцев

Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
Теннис | 05 августа 2023, 10:10 0
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне

Первый сеяный Фритц идет за вторым трофее подряд

ВИДЕО. Япония обыграла Норвегию в 1/8 финала женского ЧМ
Футбол | 05.08.2023, 20:21
ВИДЕО. Япония обыграла Норвегию в 1/8 финала женского ЧМ
ВИДЕО. Япония обыграла Норвегию в 1/8 финала женского ЧМ
Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
Футбол | 05.08.2023, 07:50
Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
Александрия – Металлист 1925 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Футбол | 05.08.2023, 22:48
Александрия – Металлист 1925 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Александрия – Металлист 1925 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СБУ ответила на депутатское обращение относительно расследования о Бубке
СБУ ответила на депутатское обращение относительно расследования о Бубке
04.08.2023, 15:12 2
Другие виды
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
04.08.2023, 09:10 24
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
04.08.2023, 16:14 36
Футбол
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
04.08.2023, 20:29 7
Футбол
Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
04.08.2023, 23:31 27
Теннис
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
05.08.2023, 08:30 23
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
04.08.2023, 08:10
Теннис
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
04.08.2023, 20:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем