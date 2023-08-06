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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ворскла
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 01:19 |
74
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ворскла

Игра 2-го тура УПЛ состоится 6 августа в 19:00 во Львове на стадионе «Арена Львов»

06 августа 2023, 01:19 |
74
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ворскла
УПЛ

В воскресенье, 6 августа, пройдет матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».

Матч состоится во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ворскла

Видеотрансляция матча проводится телеканалами Суспільне и Sport 1, а также клубным каналом «Руха».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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