Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ворскла
Игра 2-го тура УПЛ состоится 6 августа в 19:00 во Львове на стадионе «Арена Львов»
В воскресенье, 6 августа, пройдет матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и полтавская «Ворскла».
Матч состоится во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ворскла
Видеотрансляция матча проводится телеканалами Суспільне и Sport 1, а также клубным каналом «Руха».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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