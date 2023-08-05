ВИДЕО. Срна отличился в благотворительном матче для Украины в Лондоне

5 августа на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит Game4Ukraine, благотворительный матч для Украины.

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна отличился на 53-й минуте при счете 1:1. Уилшер протащил мяч по правому флангу после паса Пиреса, выложил под удар Срне, который метров с 10 переиграл кипера.

Во время празднования забитого мяча Срна показал руками молотки – символ «Шахтера».