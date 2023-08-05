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  4. ВИДЕО. Срна отличился в благотворительном матче для Украины в Лондоне
Англия
05 августа 2023, 22:16 |
1084
0

ВИДЕО. Срна отличился в благотворительном матче для Украины в Лондоне

Дарио отпраздновал взятие ворот в фирменном стиле

05 августа 2023, 22:16 |
1084
0
ВИДЕО. Срна отличился в благотворительном матче для Украины в Лондоне
screenshot

5 августа на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит Game4Ukraine, благотворительный матч для Украины.

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна отличился на 53-й минуте при счете 1:1. Уилшер протащил мяч по правому флангу после паса Пиреса, выложил под удар Срне, который метров с 10 переиграл кипера.

Во время празднования забитого мяча Срна показал руками молотки – символ «Шахтера».

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Источник Sport.ua
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