ВИДЕО. Срна отличился в благотворительном матче для Украины в Лондоне
Дарио отпраздновал взятие ворот в фирменном стиле
5 августа на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит Game4Ukraine, благотворительный матч для Украины.
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна отличился на 53-й минуте при счете 1:1. Уилшер протащил мяч по правому флангу после паса Пиреса, выложил под удар Срне, который метров с 10 переиграл кипера.
Во время празднования забитого мяча Срна показал руками молотки – символ «Шахтера».
Darijo Srna finishes off a brilliant counter attack! 👏— Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023
Team Zinchenko back in front!
🇺🇦 #Game4Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zztCWGGEhm
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