Эвертон минимально одолел Спортинг, Миколенко вышел на замену
Единственный гол в матче забил Доминик Калверт-Льюин
Состоялся товарищеский матч, в котором английский «Эвертон» с минимальным счетом победил «Спортинг» из Лиссабона.
В составе английского клуба сыграл украинский защитник Виталий Миколенко. Он вышел на замену в середине второго тайма, заменив 38-летнего Эшли Янга, который пополнил ряды «ирисок» этим летом.
«Эвертон» начнет новый сезон АПЛ матчем против «Фулхэма», который состоится 12 августа. В прошлом сезоне ливерпульская команда финишировала на 17-й строчке турнирной таблицы.
Товарищеский матч
«Эвертон» – «Спортинг» Лиссабон – 1:0
Гол: Калверт-Льюин, 45+1, пен.
FT. Ending pre-season with a win! pic.twitter.com/Md85OaMlnU— Everton (@Everton) August 5, 2023
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