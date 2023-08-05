Эвертон минимально одолел Спортинг, Миколенко вышел на замену

Состоялся товарищеский матч, в котором английский «Эвертон» с минимальным счетом победил «Спортинг» из Лиссабона.

В составе английского клуба сыграл украинский защитник Виталий Миколенко. Он вышел на замену в середине второго тайма, заменив 38-летнего Эшли Янга, который пополнил ряды «ирисок» этим летом.

«Эвертон» начнет новый сезон АПЛ матчем против «Фулхэма», который состоится 12 августа. В прошлом сезоне ливерпульская команда финишировала на 17-й строчке турнирной таблицы.

Товарищеский матч

«Эвертон» – «Спортинг» Лиссабон – 1:0

Гол: Калверт-Льюин, 45+1, пен.