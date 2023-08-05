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Товарищеские матчи
Эвертон
05.08.2023 17:00 – FT 1 : 0
Спортинг Л
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Англия
05 августа 2023, 21:28 |
179
0

Эвертон минимально одолел Спортинг, Миколенко вышел на замену

Единственный гол в матче забил Доминик Калверт-Льюин

05 августа 2023, 21:28 |
179
0
Эвертон минимально одолел Спортинг, Миколенко вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Состоялся товарищеский матч, в котором английский «Эвертон» с минимальным счетом победил «Спортинг» из Лиссабона.

В составе английского клуба сыграл украинский защитник Виталий Миколенко. Он вышел на замену в середине второго тайма, заменив 38-летнего Эшли Янга, который пополнил ряды «ирисок» этим летом.

«Эвертон» начнет новый сезон АПЛ матчем против «Фулхэма», который состоится 12 августа. В прошлом сезоне ливерпульская команда финишировала на 17-й строчке турнирной таблицы.

Товарищеский матч

«Эвертон» – «Спортинг» Лиссабон – 1:0
Гол: Калверт-Льюин, 45+1, пен.

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Доминик Калверт-Льюин Эвертон Спортинг Лиссабон товарищеские матчи Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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