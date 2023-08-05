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Англия
05 августа 2023, 21:16 | Обновлено 05 августа 2023, 21:24
396
0

Борнмут с Забарным в составе обыграл французский клуб

«Вишни» забили два безответных гола

05 августа 2023, 21:16 | Обновлено 05 августа 2023, 21:24
396
0
Борнмут с Забарным в составе обыграл французский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский матч, в котором английский «Борнмут» одолел французский «Лорьян».

Встреча проходила на арене «Vitality Stadium» – домашнем стадионе «Борнмут».

В составе английского клуба весь матч отыграл украинский защитник Илья Забарный.

Отметим, что «вишни» начнут новый сезон АПЛ матчем против «Вест Хэма», который состоится 12 августа. В прошлом году «Борнмут» финишировал на 15-й строчке.

«Лорьян» стартует в новом сезоне Лиги 1 матчем с «ПСЖ».

Товарищеский матч

«Борнмут» – «Лорьян» – 2:0
Голы: Брукс (38), Мур (85)

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Борнмут Лорьян товарищеские матчи Илья Забарный
Источник Sport.ua
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