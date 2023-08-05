Борнмут с Забарным в составе обыграл французский клуб

Состоялся товарищеский матч, в котором английский «Борнмут» одолел французский «Лорьян».

Встреча проходила на арене «Vitality Stadium» – домашнем стадионе «Борнмут».

В составе английского клуба весь матч отыграл украинский защитник Илья Забарный.

Отметим, что «вишни» начнут новый сезон АПЛ матчем против «Вест Хэма», который состоится 12 августа. В прошлом году «Борнмут» финишировал на 15-й строчке.

«Лорьян» стартует в новом сезоне Лиги 1 матчем с «ПСЖ».

Товарищеский матч

«Борнмут» – «Лорьян» – 2:0

Голы: Брукс (38), Мур (85)