Борнмут с Забарным в составе обыграл французский клуб
«Вишни» забили два безответных гола
Состоялся товарищеский матч, в котором английский «Борнмут» одолел французский «Лорьян».
Встреча проходила на арене «Vitality Stadium» – домашнем стадионе «Борнмут».
В составе английского клуба весь матч отыграл украинский защитник Илья Забарный.
Отметим, что «вишни» начнут новый сезон АПЛ матчем против «Вест Хэма», который состоится 12 августа. В прошлом году «Борнмут» финишировал на 15-й строчке.
«Лорьян» стартует в новом сезоне Лиги 1 матчем с «ПСЖ».
Товарищеский матч
«Борнмут» – «Лорьян» – 2:0
Голы: Брукс (38), Мур (85)
A solid final pre-season outing ✅ pic.twitter.com/BV9Fw3FhUo— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 5, 2023
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