Динамо интересуется хорватским хавбеком Ювентуса

«Динамо» Киев проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Марко Пьяце. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, речь может идти об аренде с правом выкупа. Проблемой может стать зарплата 28-летнего хорвата в размере 2 миллионов евро в год.

Пьяца перешел в «Ювентус» в 2016 году, однако закрепиться в туринском клубе не сумел. Поэтому «Старая синьора» готова избавиться от игрока.

За последние годы Пьяца поиграл в арендах в «Шальке», «Фиорентине», «Андерлехте», «Дженоа», «Торино» и «Эмполи». В составе «Эмполи» в прошлом сезоне провел 17 матчей в Серии А, без результативных действий. Также на счету хавбека 1 гол в 24 матчах за сборную Хорватии.