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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 20:31 |
2362
6

Динамо интересуется хорватским хавбеком Ювентуса

Проблемой может стать высокая зарплата Марко Пьяцы

05 августа 2023, 20:31 |
2362
6
Динамо интересуется хорватским хавбеком Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» Киев проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Марко Пьяце. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, речь может идти об аренде с правом выкупа. Проблемой может стать зарплата 28-летнего хорвата в размере 2 миллионов евро в год.

Пьяца перешел в «Ювентус» в 2016 году, однако закрепиться в туринском клубе не сумел. Поэтому «Старая синьора» готова избавиться от игрока.

За последние годы Пьяца поиграл в арендах в «Шальке», «Фиорентине», «Андерлехте», «Дженоа», «Торино» и «Эмполи». В составе «Эмполи» в прошлом сезоне провел 17 матчей в Серии А, без результативных действий. Также на счету хавбека 1 гол в 24 матчах за сборную Хорватии.

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Динамо Киев Марко Пьяца Ювентус трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Источник Numero Diez
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Перець
Із такою статистикою нах він треба
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+2
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Gargantua
а зачем такое счастье?
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+2
Ігор Бойко
Проблемнв позиція?
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+1
zhyr
За 7 років 7 клубів.
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