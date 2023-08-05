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  4. Джон СТОУНЗ: «Гвардиола заново изобрел мой мозг»
Англия
05 августа 2023, 19:26 |
296
0

Джон СТОУНЗ: «Гвардиола заново изобрел мой мозг»

Защитник «Манчестер Сити» – о главном тренере команды

05 августа 2023, 19:26 |
296
0
Джон СТОУНЗ: «Гвардиола заново изобрел мой мозг»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз рассказал о том, как повлиял на него главный тренер команды Пеп Гвардиола:

«Придя в «Ман Сити», думал, что неплохо разбираюсь в футболе. Пеп заставил меня почувствовать, что я ничего не знаю. Он открыл мне глаза на многое, он как бы заново изобрел мой мозг.

Быть защитником у Пепа очень полезно. Он многого ждет от нас. Полезно тренироваться снова и снова при его системе, а затем видеть, как это работает. Мне очень нравится. Я учусь. Каждый год узнаю что-то новое.

Я всегда говорю, что когда ты счастлив в чем-либо, ты получаешь от этого больше удовольствия. На данный момент мы счастливы – так можно лучше себя выразить.

Я уже несколько раз выполнял эту роль в различных обстоятельствах, но не на постоянной основе, как сейчас. С учетом моих качеств тренер увидел, что может упростить мою роль, помочь мне совершенствоваться и становиться лучше в этой системе».

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Джон Стоунз Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Источник Daily Mail
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