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Италия
05 августа 2023, 17:41 | Обновлено 05 августа 2023, 18:04
871
0

ВИДЕО. Вратарь Тигреса магией и фокусами выиграл серию пенальти

Такое не часто можно увидеть

05 августа 2023, 17:41 | Обновлено 05 августа 2023, 18:04
871
0
ВИДЕО. Вратарь Тигреса магией и фокусами выиграл серию пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Мексиканский Тигрес выиграли у «Ванкувер Уайткэпс» в матче Кубка Американской лиги. Матч закончился серией пенальти, а вратарь «Тигрес» Нуэль Гусман стал звездой. Аргентинец показал странную манеру выводить соперников из равновесия перед серией пенальти.

Перед одним из ударов Нуэль Гусман станцевал пантомиму на линии ворот, двигая лицом между ладонями. Смотреть здесь. А еще в одном из моментов стал доставать длинную ленту из рта. И длилось это очень долго. После этого он отбил решающий пенальти. Как это было

Основное время матч между «Тигрес» и «Ванкувером» завершился со счетом 1:1. Американцы повели в счете после гола Педро Витте, а Пьер-Андре Жиньяк сравнял счет. Серия пенальти завершилась со счетом 5-3.

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УАНЛ Тигрес
Источник Sport.ua
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