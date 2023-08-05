Колос ищет замену Волынцу

Как стало известно Sport.ua после того, как основной вратарь «Колоса» Евгений Волынец решил продолжить карьеру в «Днепре-1», кузовники в последние дни начали активно искать ему замену.

Селекционер «Колоса» присутствовал на поединке второго раунда Кубка Украины «Подолье» - «Нива» (Тернополь), где наблюдал за действиями 28-летнего голкипера гостей Максима Механива, на контракте до 30 июня 2024 года.

По информации нашего источника «Колос» также интересуется 22-летним Владиславом Рыбаком, который в прошлом сезоне защищал ворота «Металлиста».