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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-одноклубник Миколенко перешел в Фиорентину
Италия
05 августа 2023, 16:58 |
211
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-одноклубник Миколенко перешел в Фиорентину

Йерри Мина продолжит карьеру в Италии

05 августа 2023, 16:58 |
211
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-одноклубник Миколенко перешел в Фиорентину
ФК Фиорентина

«Фиорентина» официально сообщила о подписании центрального защитника Йерри Мины. Условия контракта не сообщаются.

28-летний колумбиец перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Эвертон» Виталия Миколенко, контракт с которым истек в конце июня.

За «Эвертон» Йерри Мина выступал с 2018 года. В АПЛ провел 86 матчей и забил 7 голов.

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Источник: клуб Чемпионшипа дает 2 миллиона за Русина
Ерри Мина Фиорентина свободный агент трансферы трансферы Серии A Эвертон
Источник ФК Фиорентина
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