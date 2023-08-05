Италия05 августа 2023, 16:58 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-одноклубник Миколенко перешел в Фиорентину
Йерри Мина продолжит карьеру в Италии
05 августа 2023, 16:58 |
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«Фиорентина» официально сообщила о подписании центрального защитника Йерри Мины. Условия контракта не сообщаются.
28-летний колумбиец перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Эвертон» Виталия Миколенко, контракт с которым истек в конце июня.
За «Эвертон» Йерри Мина выступал с 2018 года. В АПЛ провел 86 матчей и забил 7 голов.
⚜️🖋️🤝#ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina pic.twitter.com/UI4hX4s5ly— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) August 5, 2023
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