ОФИЦИАЛЬНО. Экс-одноклубник Миколенко перешел в Фиорентину

«Фиорентина» официально сообщила о подписании центрального защитника Йерри Мины. Условия контракта не сообщаются.

28-летний колумбиец перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Эвертон» Виталия Миколенко, контракт с которым истек в конце июня.

За «Эвертон» Йерри Мина выступал с 2018 года. В АПЛ провел 86 матчей и забил 7 голов.