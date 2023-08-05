Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Голкипер Манчестер Юнайтед пропустил с центра поля
Англия
05 августа 2023, 16:36 | Обновлено 05 августа 2023, 17:11
1043
3

ВИДЕО. Голкипер Манчестер Юнайтед пропустил с центра поля

Не ожидал такого подвоха от своего защитника

05 августа 2023, 16:36 | Обновлено 05 августа 2023, 17:11
1043
3
ВИДЕО. Голкипер Манчестер Юнайтед пропустил с центра поля
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский Манчестер Юнайтед в товарищеском матче на Олд Траффопд принимает французский Ланс. Уже в первом тайме звездный новичок команды Андре Онана пропустил курьезный гол.

На 23-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот отдал неточный пас на своей половине поля, форвард «Ланса» Флориан Сотока перехватил пас в центральном круге и первым касанием направил мяч в ворота, перекинув стоявшего на границе штрафной вратаря.

Курьезный гол можно посмотреть Здесь

Во втором тайте МЮ забили три гола - отличились Антони, Рэшфорд и Каземиро.

Манчестер Юнайтед Англия – Ланс Франция 3:1

Голы: 0:1 – 23 Сотока, 1:1 – 48 Рэшфорд, 2:1 – 53 Антони, 3:1 – 59 Каземиро.

Манчестер Юнайтед – Онана, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Маунт, Антони (Форсон, 81), Гарначо (Санчо, 68), Рэшфорд.
Ланс – Самба, Гради (Хусанов, 86), Данзо, Медина, Мачадо (Айдара, 72), Франковски (Sishuba, 89), Томассон (Давид Кошта, 73), Фюльжени (Гилавоги, 73), Абдул-Самед (Спирингс, 72), Диуф (Эль-Энауи, 85), Сотока (Кортес, 88).

По теме:
Стражники-рекордсмены: самые дорогие трансферы вратарей в истории
Самый важный трансфер тен Хага. Почему Онана многое изменит в МЮ
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил о подписании Онана из Интера
Андре Онана
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
Футбол | 04 августа 2023, 18:59 125
Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь

Ярмоленко забил сотый гол в карьере, Ванат тоже отличился, были также удаление и два пенальти

Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Теннис | 04 августа 2023, 21:16 26
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США

Элина выиграла первую партию у Джессики Пегулы, но американка сумела отыграться

Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин
Футбол | 05.08.2023, 10:27
Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин
Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бразильского хавбека
Футбол | 05.08.2023, 12:28
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бразильского хавбека
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бразильского хавбека
Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
Теннис | 04.08.2023, 23:31
Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaly
Онана таких буде пускати штук 10 за сезон, а то й більше
Ответить
0
Sandrik85
Шо, тепер Трубін в Манчестер? )
Ответить
0
Gargantua
началось )
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
04.08.2023, 13:55 75
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
04.08.2023, 08:10
Теннис
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
03.08.2023, 23:23 15
Футбол
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
05.08.2023, 08:30 22
Футбол
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
04.08.2023, 09:33 3
Теннис
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
04.08.2023, 20:29 7
Футбол
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
03.08.2023, 23:59 5
Теннис
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
04.08.2023, 09:19 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем