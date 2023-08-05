ВИДЕО. Голкипер Манчестер Юнайтед пропустил с центра поля

Английский Манчестер Юнайтед в товарищеском матче на Олд Траффопд принимает французский Ланс. Уже в первом тайме звездный новичок команды Андре Онана пропустил курьезный гол.

На 23-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот отдал неточный пас на своей половине поля, форвард «Ланса» Флориан Сотока перехватил пас в центральном круге и первым касанием направил мяч в ворота, перекинув стоявшего на границе штрафной вратаря.

Курьезный гол можно посмотреть Здесь

Во втором тайте МЮ забили три гола - отличились Антони, Рэшфорд и Каземиро.

Манчестер Юнайтед Англия – Ланс Франция 3:1



Голы: 0:1 – 23 Сотока, 1:1 – 48 Рэшфорд, 2:1 – 53 Антони, 3:1 – 59 Каземиро.

Манчестер Юнайтед – Онана, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Маунт, Антони (Форсон, 81), Гарначо (Санчо, 68), Рэшфорд.

Ланс – Самба, Гради (Хусанов, 86), Данзо, Медина, Мачадо (Айдара, 72), Франковски (Sishuba, 89), Томассон (Давид Кошта, 73), Фюльжени (Гилавоги, 73), Абдул-Самед (Спирингс, 72), Диуф (Эль-Энауи, 85), Сотока (Кортес, 88).