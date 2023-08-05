ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Артеты перед Суперкубком Англии

Уже завтра, 6 августа новый футбольный сезон в Англии стартует матчем за Суперкубок на «Уэмбли» в Лондоне. Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Главные тренер «Манчестер Сити» и «Арсенала», Пеп Гвардиола и Микель Артета, провели предматчевые пресс-конференции: