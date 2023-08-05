Англия05 августа 2023, 15:26 |
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ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Артеты перед Суперкубком Англии
Тренеры «Ман Сити» и «Арсенала» провели пресс-конференции
05 августа 2023, 15:26 |
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Уже завтра, 6 августа новый футбольный сезон в Англии стартует матчем за Суперкубок на «Уэмбли» в Лондоне. Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Главные тренер «Манчестер Сити» и «Арсенала», Пеп Гвардиола и Микель Артета, провели предматчевые пресс-конференции:
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