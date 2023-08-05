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Англия
05 августа 2023, 15:26 |
348
1

ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Артеты перед Суперкубком Англии

Тренеры «Ман Сити» и «Арсенала» провели пресс-конференции

05 августа 2023, 15:26 |
348
1
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Артеты перед Суперкубком Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Уже завтра, 6 августа новый футбольный сезон в Англии стартует матчем за Суперкубок на «Уэмбли» в Лондоне. Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Главные тренер «Манчестер Сити» и «Арсенала», Пеп Гвардиола и Микель Артета, провели предматчевые пресс-конференции:

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Микель Артета Арсенал Лондон видео
Источник Sport.ua
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Перець
Мансіті програє дуже багато втратив високоякісних виконавців, може я помиляюсь Холанд все порішає 
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