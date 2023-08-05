ВИДЕО. Блэкджек для Динамо, пришествие Чигринского, переход Довбика
Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»
Почему Динамо стоит критиковать после победы в Киевском дерби против Оболони? Для чего Чигринский вернулся в Шахтер? Малиновский не нужен Марселю! Кто главные претенденты на украинца? Ждем официальную презентацию Довбика как игрока Жироны! Главные новости в этом видео.
00:00 О чем говорим?
00:16 Оболонь 2:4 Динамо/Увидели 101-й гол Ярмоленко!
06:43 Неутешительные выводы для Динамо
07:48 Третье пришествие Чигринского в Шахтер
09:49 Куда может перейти Малиновский? Почему он не нужен Марселю?
11:41 Довбик подписывает контракт с Жироной!
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