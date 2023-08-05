ВИДЕО. Блэкджек для Динамо, пришествие Чигринского, переход Довбика

Почему Динамо стоит критиковать после победы в Киевском дерби против Оболони? Для чего Чигринский вернулся в Шахтер? Малиновский не нужен Марселю! Кто главные претенденты на украинца? Ждем официальную презентацию Довбика как игрока Жироны! Главные новости в этом видео.

00:00 О чем говорим?

00:16 Оболонь 2:4 Динамо/Увидели 101-й гол Ярмоленко!

06:43 Неутешительные выводы для Динамо

07:48 Третье пришествие Чигринского в Шахтер

09:49 Куда может перейти Малиновский? Почему он не нужен Марселю?

11:41 Довбик подписывает контракт с Жироной!