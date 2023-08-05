Аякс может отказаться от трансфера игрока Краснодара. «Это аморально»

По информации нидерландских СМИ, Наблюдательный совет «Аякса» пока не дает разрешения спортивному директору клуба оформить трансфер хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ряд руководителей амстердамцев считают, что во время войны против Украины аморально вести дела с российскими клубами, а «Аякс» должен показывать пример правильного поведения.

Пока окончательное решение в ту или иную сторону не принято.

Ранее экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, который долгое время работал в Нидерландах, советовал «Аяксу» не связываться с российскими клубами.