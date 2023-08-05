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Нидерланды
05 августа 2023, 14:13 | Обновлено 05 августа 2023, 14:20
1760
2

Аякс может отказаться от трансфера игрока Краснодара. «Это аморально»

В клубе еще не решили, что делать с ситуацией Сперцяна

05 августа 2023, 14:13 | Обновлено 05 августа 2023, 14:20
1760
2
Аякс может отказаться от трансфера игрока Краснодара. «Это аморально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сперцян

По информации нидерландских СМИ, Наблюдательный совет «Аякса» пока не дает разрешения спортивному директору клуба оформить трансфер хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ряд руководителей амстердамцев считают, что во время войны против Украины аморально вести дела с российскими клубами, а «Аякс» должен показывать пример правильного поведения.

Пока окончательное решение в ту или иную сторону не принято.

Ранее экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, который долгое время работал в Нидерландах, советовал «Аяксу» не связываться с российскими клубами.

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Аякс Эдуард Сперцян российско-украинская война трансферы
Источник De Telegraaf
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Комментарии 2
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LisovijNickolai Фамилия
Петраков скажи аре чтобы уходил свободно с того Краснодара, чтобы они ни копейки за него не получили
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+1
Анатолій Чорнобук
Нога. Срака. Пендель...
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+1
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