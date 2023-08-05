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  4. ВИДЕО. Новичок Шахтера Лемкин провел первую тренировку с командой
Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 11:55 |
395
0

ВИДЕО. Новичок Шахтера Лемкин провел первую тренировку с командой

Ждет дебют в официальном матче

05 августа 2023, 11:55 |
395
0
ВИДЕО. Новичок Шахтера Лемкин провел первую тренировку с командой
ФК Шахтер Донецк. Став Лемкин

Защитник Став Лемкин, который недавно подписал с «Шахтером» контракт на 5 лет, присоединился к команде и провел первую тренировку.

Пока нет информации, когда игрок дебютирует в официальном матче. В 3-м туре УПЛ команда сыграет против «Александрии».

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Источник Sport.ua
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