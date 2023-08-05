Украина. Премьер лига05 августа 2023, 11:55 |
395
0
ВИДЕО. Новичок Шахтера Лемкин провел первую тренировку с командой
Ждет дебют в официальном матче
05 августа 2023, 11:55 |
395
0
Защитник Став Лемкин, который недавно подписал с «Шахтером» контракт на 5 лет, присоединился к команде и провел первую тренировку.
Пока нет информации, когда игрок дебютирует в официальном матче. В 3-м туре УПЛ команда сыграет против «Александрии».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 04 августа 2023, 15:12 0
Досудебное расследование в настоящее время продолжается
Футбол | 04 августа 2023, 18:59 134
Ярмоленко забил сотый гол в карьере, Ванат тоже отличился, были также удаление и два пенальти
Теннис | 05.08.2023, 09:31
Футбол | 05.08.2023, 08:35
Футбол | 04.08.2023, 20:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.08.2023, 22:03 9
03.08.2023, 12:13 6
04.08.2023, 09:33 3
03.08.2023, 22:20 49
03.08.2023, 11:32 35
Футбол
04.08.2023, 09:19 11
04.08.2023, 09:10 24