ВИДЕО. Новичок Шахтера Лемкин провел первую тренировку с командой

Защитник Став Лемкин, который недавно подписал с «Шахтером» контракт на 5 лет, присоединился к команде и провел первую тренировку.

Пока нет информации, когда игрок дебютирует в официальном матче. В 3-м туре УПЛ команда сыграет против «Александрии».