Ужасная новость из Коста-Рики. Крокодил съел 29-летнего футболиста
У Хесуса Альберто Лопеса Ортиса осталось двое детей
29-летний костариканский футболист Хесус Альберто Лопес Ортис, игравший за любительскую команду «Депортиво Рио Каньяс» в своей стране, погиб в результате нападения крокодила. Об этом сообщает газета The Sun в среду, 2 августа.
Трагедия произошла несколькими днями ранее, когда игрок купался в реке Рио-Каньяс в коста-риканской провинции Гуанакасте.
Крокодила-убийцу застрелили полицейские, а очевидцы помогли достать на берег, чтобы извлечь из его пасти тело жертвы.
У Ортиса осталось двое детей. Семья футболиста обратилась к общественности с просьбой помочь оплатить расходы на похороны игрока. Менеджер его команды Луис Карлос Монтес также организует сбор средств.
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