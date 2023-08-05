Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ужасная новость из Коста-Рики. Крокодил съел 29-летнего футболиста
Другие новости
05 августа 2023, 10:41 |
576
1

Ужасная новость из Коста-Рики. Крокодил съел 29-летнего футболиста

У Хесуса Альберто Лопеса Ортиса осталось двое детей

05 августа 2023, 10:41 |
576
1
Ужасная новость из Коста-Рики. Крокодил съел 29-летнего футболиста
Twitter. Хесус Альберто Лопес Ортис

29-летний костариканский футболист Хесус Альберто Лопес Ортис, игравший за любительскую команду «Депортиво Рио Каньяс» в своей стране, погиб в результате нападения крокодила. Об этом сообщает газета The Sun в среду, 2 августа.

Трагедия произошла несколькими днями ранее, когда игрок купался в реке Рио-Каньяс в коста-риканской провинции Гуанакасте.

Крокодила-убийцу застрелили полицейские, а очевидцы помогли достать на берег, чтобы извлечь из его пасти тело жертвы.

У Ортиса осталось двое детей. Семья футболиста обратилась к общественности с просьбой помочь оплатить расходы на похороны игрока. Менеджер его команды Луис Карлос Монтес также организует сбор средств.

По теме:
В США убит брат топ-скорера Евролиги
На войне с рф погиб чемпион Украины по фри-файту Евгений Светличный
Скончался легендарный финский хоккеист Хакала
смерть убийство
Источник The Sun
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Футбол | 04 августа 2023, 20:22 3
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ

Хавбек «Динамо» сделал 19-й дубль в чемпионатах Украины

Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Теннис | 04 августа 2023, 21:16 25
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США

Элина выиграла первую партию у Джессики Пегулы, но американка сумела отыграться

БАРАНКА: «УПЛ рискует вернуться во времена, когда шла игра на контору»
Футбол | 05.08.2023, 05:59
БАРАНКА: «УПЛ рискует вернуться во времена, когда шла игра на контору»
БАРАНКА: «УПЛ рискует вернуться во времена, когда шла игра на контору»
Такого не было 15 лет. Итальянские клубы показали огромные убытки
Футбол | 05.08.2023, 06:21
Такого не было 15 лет. Итальянские клубы показали огромные убытки
Такого не было 15 лет. Итальянские клубы показали огромные убытки
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
Футбол | 04.08.2023, 13:55
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
Співчуваємо. В екзотичних країнах таке трапляється, треба бути уважнішим.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
03.08.2023, 11:32 35
Футбол
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
03.08.2023, 22:20 49
Теннис
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
03.08.2023, 22:03 9
Футбол
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
03.08.2023, 08:45
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
04.08.2023, 08:10
Теннис
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
04.08.2023, 09:10 24
Футбол
Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
04.08.2023, 18:59 134
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем