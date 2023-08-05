Ужасная новость из Коста-Рики. Крокодил съел 29-летнего футболиста

29-летний костариканский футболист Хесус Альберто Лопес Ортис, игравший за любительскую команду «Депортиво Рио Каньяс» в своей стране, погиб в результате нападения крокодила. Об этом сообщает газета The Sun в среду, 2 августа.

Трагедия произошла несколькими днями ранее, когда игрок купался в реке Рио-Каньяс в коста-риканской провинции Гуанакасте.

Крокодила-убийцу застрелили полицейские, а очевидцы помогли достать на берег, чтобы извлечь из его пасти тело жертвы.

У Ортиса осталось двое детей. Семья футболиста обратилась к общественности с просьбой помочь оплатить расходы на похороны игрока. Менеджер его команды Луис Карлос Монтес также организует сбор средств.