Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
Первый сеяный Фритц идет за вторым трофее подряд
В ночь на 5 августа завершились матчи 1/4 финала хардового турнира АТР 500 в Вашингтоне (США).
Первый сеяный турнира Тейлор Фритц обыграл Джордана Томпсона. Для американца это 7-я победа подряд. Перед стартом соревнований в Вашингтоне Фритц выиграл турнир в Атланте.
Фрэнсис Тиафо, посеяный под 2-м номером, завершил выступления в столице США. Тиафо уступил Дэну Эвансу.
Отметим, что вчера также доигрывались матчи 1/8 финала, которые были перенесены из-за дождя. Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис уступил на этой стадии Таллону Грикспору, который в четвертьфинале обыграл Джей-Джея Вульфа.
Еще одним полуфиналистом стал Григор Димитров, который без борьбы прошел Уго Умбера. Француз снялся перед стартом поединка.
АТР 500 Вашингтон. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Тейлор Фритц [1] – Джордан Томпсон – 6:3, 6:3
Джей-Джей Вульф [16] – Таллон Грикспор – 5:7, 4:6
Нижняя часть сетки
Григор Димитров [5] – Уго Умбер [13] – WO, Димитров
Дэн Эванс [9] – Фрэнсис Тиафо [2] – 6:4, 7:5
АТР 500 Вашингтон. Пары 1/2 финала
Тейлор Фритц [1] – Таллон Грикспор
Григор Димитров [5] – Дэн Эванс [9]
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