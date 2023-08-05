Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне

В ночь на 5 августа завершились матчи 1/4 финала хардового турнира АТР 500 в Вашингтоне (США).

Первый сеяный турнира Тейлор Фритц обыграл Джордана Томпсона. Для американца это 7-я победа подряд. Перед стартом соревнований в Вашингтоне Фритц выиграл турнир в Атланте.

Фрэнсис Тиафо, посеяный под 2-м номером, завершил выступления в столице США. Тиафо уступил Дэну Эвансу.

Отметим, что вчера также доигрывались матчи 1/8 финала, которые были перенесены из-за дождя. Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис уступил на этой стадии Таллону Грикспору, который в четвертьфинале обыграл Джей-Джея Вульфа.

Еще одним полуфиналистом стал Григор Димитров, который без борьбы прошел Уго Умбера. Француз снялся перед стартом поединка.

АТР 500 Вашингтон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Тейлор Фритц [1] – Джордан Томпсон – 6:3, 6:3

Джей-Джей Вульф [16] – Таллон Грикспор – 5:7, 4:6

Нижняя часть сетки

Григор Димитров [5] – Уго Умбер [13] – WO, Димитров

Дэн Эванс [9] – Фрэнсис Тиафо [2] – 6:4, 7:5

АТР 500 Вашингтон. Пары 1/2 финала

Тейлор Фритц [1] – Таллон Грикспор

Григор Димитров [5] – Дэн Эванс [9]