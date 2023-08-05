Блэкберн – Вест Бромвич. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

5 августа на «Ивуд Парк» пройдет матч 1-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Блэкберн» встретится с «Вест Бромвич». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Блэкберн

Команда имеет известность, но все же первая ассоциация вряд ли ее радует. Прежде всего, о бродягах говорят как о первом чемпионе новейших времен, после запуска Премьер-Лиги, который угодил в Лигу 1, на 3-й уровень английского футбола. Тот спад вроде бы позади, более того, вернувшись и укрепившись в Чемпионшипе, боссы Роверс начали явно грезить о большем. В итоге они в 2022-м году позвали Томассона, очевидно, впечатлившись успехами датчанина в Мальме. Но 2-й дивизион Британии оказался, похоже, сложнее шведской Аллсвенскан - первая попытка практически не принесла прогресса, команда финишировала 7-й. Впрочем, у Йон-Даля будет минимум 1 попытка. Но без ударного голеадора, Бреретона: фактурный нападающий сборной Чили уже в Вильярреале. Посмотрим, сможет ли Нил Эннис его заменить. Он забивал немало за Плимут, но на уровне Лиги 1.

Вест Бромвич

Клуб тоже добивался успехов, но последние трофеи брал еще в 60-е годы прошлого века, а единственное чемпионство и вовсе пришлось на 1920-й. В начале нового столетия Альбион был чем-то типа футбольного лифта, часто забираясь в Премьер-Лигу, но потом довольно быстро теряя там прописку. Последний вылет датируется 2021-м годом. Конечно, ждали нового подъема, но вместо этого нынешний менеджер, Карлос Корберан, пришел в октябре прошлого года в момент, когда амбициозная команда находилась под угрозой вылета. Экс-помощник Бьелсы справился отлично, выиграв даже с такими подопечными больше половины матчей, 17 из 35. Но этого хватило тогда только для подъема на 9-ю строку.

Статистика личных встреч

В позапрошлом сезоне Вест Бромвич набрал 4 очка из 6 возможных. Но в розыгрыше 2022/2023 этим же ответил и Блэкберн.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество, неожиданно, гостям. Но скучать тут не придется - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,6).