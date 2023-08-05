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05 августа 2023, 08:20 | Обновлено 05 августа 2023, 08:23
77
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 августа

Важные события во всех видах спорта

05 августа 2023, 08:20 | Обновлено 05 августа 2023, 08:23
77
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 5 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Минай – ЛНЗ Черкассы

Favbet 2.80 – 3.30 – 2.50

19:00 Александрия – Металлист 1925

Favbet 1.83 – 3.60 – 4.54

16:00 Вольфсбург – Сассуоло

Favbet 2.71 – 3.64 – 2.42

17:30 Ньюкасл – Фиорентина

Favbet 1.66 – 4.20 – 4.70

19:30 Кристал Пэлас – Лион

Favbet 2.32 – 3.72 – 2.82

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Источник Sport.ua
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