СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 августа

В субботу, 5 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Минай – ЛНЗ Черкассы

2.80 – 3.30 – 2.50

19:00 Александрия – Металлист 1925

1.83 – 3.60 – 4.54

16:00 Вольфсбург – Сассуоло

2.71 – 3.64 – 2.42

17:30 Ньюкасл – Фиорентина

1.66 – 4.20 – 4.70

19:30 Кристал Пэлас – Лион

2.32 – 3.72 – 2.82