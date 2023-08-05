Другие новости05 августа 2023, 08:20 | Обновлено 05 августа 2023, 08:23
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 августа
Важные события во всех видах спорта
05 августа 2023, 08:20 | Обновлено 05 августа 2023, 08:23
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В субботу, 5 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Минай – ЛНЗ Черкассы
19:00 Александрия – Металлист 1925
16:00 Вольфсбург – Сассуоло
17:30 Ньюкасл – Фиорентина
19:30 Кристал Пэлас – Лион
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