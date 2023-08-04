Англия04 августа 2023, 22:11 | Обновлено 04 августа 2023, 22:17
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ГВАРДИОЛА: «Гвардиол? Какая красивая фамилия»
Испанец уже шутит про защитника
04 августа 2023, 22:11 | Обновлено 04 августа 2023, 22:17
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что ему нравится фамилия защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола, который в ближайшее время станет игроком английского клуба.
Гвардиола подтвердил, что 21-летний хорват близок к переходу в «Манчестер Сити» и сейчас проходит медицинское обследование.
«Какая красивая у него фамилия», - заявил испанец.
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Та да. Словно сын его играет.
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