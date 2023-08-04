ГВАРДИОЛА: «Гвардиол? Какая красивая фамилия»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что ему нравится фамилия защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола, который в ближайшее время станет игроком английского клуба.

Гвардиола подтвердил, что 21-летний хорват близок к переходу в «Манчестер Сити» и сейчас проходит медицинское обследование.

«Какая красивая у него фамилия», - заявил испанец.