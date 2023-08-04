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  4. ГВАРДИОЛА: «Гвардиол? Какая красивая фамилия»
Англия
04 августа 2023, 22:11 | Обновлено 04 августа 2023, 22:17
521
1

ГВАРДИОЛА: «Гвардиол? Какая красивая фамилия»

Испанец уже шутит про защитника

04 августа 2023, 22:11 | Обновлено 04 августа 2023, 22:17
521
1
ГВАРДИОЛА: «Гвардиол? Какая красивая фамилия»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что ему нравится фамилия защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола, который в ближайшее время станет игроком английского клуба.

Гвардиола подтвердил, что 21-летний хорват близок к переходу в «Манчестер Сити» и сейчас проходит медицинское обследование.

«Какая красивая у него фамилия», - заявил испанец.

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Пеп Гвардиола Йошко Гвардиол
Источник Sport.ua
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Луганчанин
Та да. Словно сын его играет.
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