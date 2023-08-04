Андрей Ярмоленко забил 100-й мяч в чемпионатах Украины

Первый мяч в ворота «Оболони» оказался 100-м для Андрей Ярмоленко в чемпионатах Украины. Он стал 6-м игроком, достигшим этого рубежа, в том числе вторым после Сергея Реброва в рядах одного клуба - «Динамо». Счет голам в УПЛ Ярмоленко открыл 11 мая 2008 года всего через 7 минут после выхода на замену в первом для себя поединке в элитном дивизионе, в котором динамовцы дома встречалась с «Ворсклой» (2:1). А 3 апреля 2010-го он, дважды поразив ворота «Зари», записал в свой актив премьерный дубль.

Чтобы стать «сотником» Андрею понадобилось 230 матчей, а во временном исчислении - 15 лет 85 дней. Для сравнения: Жуниор Мораес вошел в бомбардирский «Клуб 100» в 186-й игре, Сергей Ребров - в 204-й, Евгений Селезнев - в 209-й, Максим Шацких - в 222-й, а Андрей Воробей - в 287-й.

Бомбардирский показатель Ярмоленко составили 19 дублей и 63 одиночных «выстрела». 87 мячей он забил с игры, 14 - с пенальти. 95 раз отличился в основном составе, 6 - после выхода на замену. 45 голов Андрея оказались победными для «Динамо», а еще 3 - ничейными.

55 мячей «сотник» №6 забил в гостях, 46 - дома. 56 - во втором тайме, 45 - в первом, при этом самыми продуктивными для него были отрезки с 61-й по 75-ю минуты и с 76-й по 90-ю - по 21 голу. Наивысшую результативность Андрей проявил в августе (18 мячей), апреле (17), и ноябре (15).

Чаще всего Ярмоленко поражал ворота «Черноморца» - 12 раз, «Волыни» - 10, «Ворсклы» и донецкого «Металлурга» - по 7. Из вратарей больше других «насолил» Юрию Панькиву - 7 голов, Виталию Недилько - 6 и Дмитрию Безруку - 5. Всего же заставил вынимать «круглого» из сетки 46 голкиперов из 22 клубов. 58 раз Андрей отличился в Киеве. А в целом его бомбардирский талант смогли оценить болельщики на аренах 14 городов Украины.

В 82-х матчах, в которых забивал Ярмоленко, динамовцы одержали в общей сложности 75 побед, уйдя с поля побежденными всего лишь 4 раза.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

101 гол Андрея Ярмоленко в чемпионатах Украины

Дата Соперник Минуты Счет Вратарь голов матча 1. 11.05.2008 Ворскла (д) 89’ (2:1) 2:1 Долганский 2. 18.07.2009 Черноморец (д) 55’ (4:0) 5:0 Ширяев 3. 25.07.2009 Таврия (д) 62’ (5:0) 6:0 Старцев 4. 01.08.2009 Кривбасс (г) 90+1’ (3:1) 3:1 Федоренко 5. 31.08.2009 Металлург Д (д) 44’ (2:1) 3:1 Дишленкович 6. 21.11.2009 Шахтер (д) 61’ (3:0) 3:0 Пятов 7. 03.04.2010 Заря (г) 47’ (1:0) 2:0 Шуст 8. 03.04.2010 Заря (г) 67’ (2:0) 2:0 Шуст 9. 09.07.2010 Оболонь (1992) (г) 38’ (2:0) 2:2 Остапенко 10. 31.07.2010 Севастополь (г) 50’ (1:0) 3:0 Сокоренко 11. 29.08.2010 Кривбасс (г) 5’ (1:0) 1:0 Боровик 12. 26.09.2010 Арсенал (д) 84’ (3:1) 3:2 Погорелый 13. 24.10.2010 Волынь (г) 3’ (1:0) 2:1 Недилько 14. 24.10.2010 Волынь (г) 9’ (2:0) 2:1 Недилько 15. 31.10.2010 Ильичевец (д) 11’ (1:0) 9:0 Романенко 16. 05.03.2011 Металлург Д (г) 30’ (2:0) 2:0 Бандура 17. 13.03.2011 Ворскла (д) 60’ (2:0) 2:0 Долганский 18. 02.04.2011 Кривбасс (д) 18’ (1:0) 3:0 Штанько 19. 23.04.2011 Арсенал (г) 9’ (1:0) 3:0 Погорелый 20. 16.07.2011 Александрия (г) 54’ (1:0) 3:1 Панькив 21. 21.08.2011 Кривбасс (д) 50’ (1:0) 1:0 Штанько 22. 28.08.2011 Днепр (г) 45+2’ (3:0) 4:0 Лаштувка 23. 28.08.2011 Днепр (г) 70’ (4:0) 4:0 Лаштувка 24. 11.09.2011 Ильичевец (д) 69’ (2:0) 3:1 Шуст 25. 18.09.2011 Черноморец (г) 42’ (2:0) 2:1 Паст 26. 02.10.2011 Ворскла (г) 70’ (2:1) 2:1 Долганский 27. 23.10.2011 Заря (д) 76’ (6:0) 6:1 Шуховцев 28. 20.11.2011 Александрия (д) 45+1’ (2:0) 4:0 Панькив 29. 20.11.2011 Александрия (д) 83’ (4:0) 4:0 Панькив 30. 26.11.2011 Оболонь (1992) (г) 19’ (1:0) 1:0 Березовский 31. 11.03.2012 Кривбасс (г) 5’ (1:0) 3:0 Штанько 32. 03.08.2012 Кривбасс (г) 86’ (1:0) 1:0 Штанько 33. 02.09.2012 Шахтер (г) 45’ (1:1) 1:3 Пятов 34. 20.10.2012 Металлист (д) 59’ (1:2) 1:3 Горяинов 35. 10.11.2012 Металлург З (г) 87’ (5:0) 5:0 Руденко 36. 30.11.2012 Говерла (г) 72’ (4:2) 4:2 Надь 37. 10.03.2013 Волынь (г) 51’ (1:0) 2:0 Старцев 38. 31.03.2013 Черноморец (г) 72’ (2:0) 2:0 Безотосный 39. 07.04.2013 Шахтер (д) 10’ (1:0) 1:2 Пятов 40. 20.04.2013 Заря (г) 29’ (1:0) 5:0 Сантини 41. 19.05.2013 Таврия (г) 76’ (2:3) 2:3 Кахриман 42. 26.05.2013 Металлург З (д) 24’ (1:0) 3:0 Грдличка 43. 18.08.2013 Таврия (д) 74’ (2:0) 2:0 Кахриман 44. 25.08.2013 Металлург З (г) 67’ (2:0) 2:1 Грдличка 45. 01.09.2013 Днепр (д) 64’ (1:1) 1:1 Бойко 46. 06.10.2013 Металлург Д (д) 21’ (1:0) 9:1 Бандура 47. 06.10.2013 Металлург Д (д) 64’ (5:1) 9:1 Бандура 48. 20.10.2013 Арсенал (г) 30’ (2:0) 2:0 Богуш 49. 10.11.2013 Волынь (г) 36’ (2:1) 4:1 Недилько 50. 10.11.2013 Волынь (г) 70’ (4:1) 4:1 Недилько 51. 16.03.2014 Таврия (г) 50’ (2:0) 2:1 Погорелый 52. 06.04.2014 Металлист (д) 80’ (п) (3:2) 4:2 Горяинов 53. 20.04.2014 Ворскла (д) 85’ (2:1) 2:1 Непогодов 54. 18.05.2014 Заря (д) 71’ (п) (2:0) 3:1 Сантини 55. 01.08.2014 Металлист (г) 44’ (п) (2:0) 2:1 Дишленкович 56. 30.08.2014 Черноморец (д) 20’ (1:0) 2:0 Безотосный 57. 30.08.2014 Черноморец (д) 85’ (2:0) 2:0 Безотосный 58. 22.09.2014 Волынь (д) 18’ (1:0) 4:1 Недилько 59. 22.09.2014 Волынь (д) 61’ (3:0) 4:1 Недилько 60. 02.11.2014 Днепр (г) 40’ (2:0) 3:0 Бойко 61. 23.11.2014 Металлург З (г) 41’ (1:0) 4:2 Старцев 62. 30.11.2014 Ворскла (г) 53’ (1:0) 3:0 Богуш 63. 05.12.2014 Металлург Д (д) 40’ (2:0) 3:0 Бандура 64. 15.03.2015 Ильичевец (г) 37’ (п) (1:0) 5:0 Гальчук 65. 15.03.2015 Ильичевец (г) 62’ (3:0) 5:0 Гальчук 66. 04.05.2015 Говерла (д) 30’ (п) (4:0) 6:0 Бабенко 67. 10.05.2015 Металлург Д (г) 9’ (1:0) 6:0 Панькив 68. 10.05.2015 Металлург Д (г) 27’ (2:0) 6:0 Панькив 69. 25.07.2015 Олимпик (д) 12’ (1:0) 2:0 Литовченко 70. 02.08.2015 Черноморец (г) 90+3’ (2:0) 2:0 Боровик 71. 15.08.2015 Карпаты (д) 53’ (2:0) 3:0 Мысак 72. 04.10.2015 Ворскла (г) 71’ (4:0) 4:0 Ткаченко 73. 08.11.2015 Сталь Дз (д) 88’ (1:0) 2:0 Панькив 74. 08.11.2015 Сталь Дз (д) 90+4’ (2:0) 2:0 Панькив 75. 29.11.2015 Черноморец (д) 47’ (п) (2:0) 2:1 Безрук 76. 04.12.2015 Металлург З (г) 8’ (1:0) 6:0 Шеремета 77. 05.03.2016 Днепр (д) 19’ (1:0) 2:0 Лаштувка 78. 11.03.2016 Карпаты (г) 64’ (2:1) 2:1 Мысак 79. 10.04.2016 Волынь (д) 29’ (1:0) 3:0 Кичак 80. 10.04.2016 Волынь (д) 36’ (3:0) 3:0 Кичак 81. 16.04.2016 Говерла (г) 48’ (1:0) 1:0 Бабенко 82. 31.07.2016 Карпаты (г) 31’ (1:0) 2:0 Пидкивка 83. 31.07.2016 Карпаты (г) 84’ (2:0) 2:0 Пидкивка 84. 26.11.2016 Волынь (г) 45’ (2:1) 4:1 Марчук 85. 26.11.2016 Ворскла (г) 14’ (п) (2:0) 2:2 Непогодов 86. 17.03.2017 Черноморец (д) 7’ (1:0) 2:1 Каневцев 87. 02.04.2017 Александрия (г) 84’ (3:1) 4:1 Новак 88. 02.04.2017 Александрия (г) 90+3’ (п) (4:1) 4:1 Новак 89. 09.04.2017 Олимпик (д) 26’ (2:0) 4:0 Махарадзе 90. 09.04.2017 Олимпик (д) 65’ (4:0) 4:0 Махарадзе 91. 30.04.2017 Черноморец (г) 2’ (1:0) 4:1 Безрук 92. 30.04.2017 Черноморец (г) 80’ (п) (4:0) 4:1 Безрук 93. 07.05.2017 Александрия (д) 7’ (п) (1:0) 6:0 Леванидов 94. 26.05.2017 Шахтер (г) 52’ (п) (2:1) 3:2 Н. Шевченко 95. 26.05.2017 Шахтер (г) 71’ (3:2) 3:2 Н. Шевченко 96. 31.05.2017 Черноморец (д) 64’ (2:1) 2:1 Безрук 97. 18.07.2017 Черноморец (д) 42’ (2:1) 2:1 Безрук 98. 11.08.2017 Звезда (д) 76’ (п) (2:0) 3:0 Паст 99. 11.08.2017 Звезда (д) 79’ (3:0) 3:0 Паст 100. 04.08.2023 Оболонь (2013) (г) 31’ (п) (2:0) 4:2 Федоровский 101. 04.08.2023 Оболонь (2013) (г) 76’ (п) (4:2) 4:2 Федоровский

Когда забивал

Дни месяца

8 голов 10 7 голов 2, 31 6 голов 11, 20, 26, 30 5 голов 4, 18 4 гола 3 3 гола 1, 5, 6, 9, 15, 16, 23, 25 2 гола 7, 8, 21, 22, 24, 28, 29 1 гол 13, 17, 19

Месяцы

18 голов август 17 голов апрель 15 голов ноябрь 11 голов март, май 10 голов октябрь 9 голов июль 7 голов сентябрь 3 гола декабрь

Годы

15 голов 2011 14 голов 2013, 2017 13 голов 2014, 2015 9 голов 2010, 2016 6 голов 2012 5 голов 2009 2 гола 2023 1 гол 2008

Время года

32 гола осень 29 голов весна 27 голов лето 3 гола зима

Сезоны

15 голов 2016/17 14 голов 2014/15 13 голов 2015/16 12 голов 2011/12, 2013/14 11 голов 2010/11, 2012/13 7 голов 2009/10 3 гола 2017/18 2 гола 2023/24 1 гол 2007/08

Минуты

4 гола 64, 76 3 гола 9, 30, 50, 70, 71, 84 2 гола 5, 7, 18, 19, 29, 31, 36, 40, 42, 44, 45, 47, 53, 61, 62, 67, 72, 80, 85, 90+3 1 гол 2, 3, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 26, 27, 37, 38,41, 45+1, 45+2, 48, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 65, 69,74, 79, 83, 86, 87, 88, 89, 90+1, 90+4

15-минутки

21 гол 61-75, 76-90 17 голов 31-45 14 голов 1-15, 16-30, 46-60

Таймы

45 голов первый 56 голов второй

Где забивал

Города

58 голов Киев 6 голов Луцк 4 гола Кривой Рог, Одесса, Полтава 3 гола Александрия, Днепр, Запорожье, Луганск, Львов, Симферополь, Харьков, 2 гола Донецк, Ужгород

Поля

55 голов в гостях 46 голов дома

Кому забивал

Команды

12 голов Черноморец 10 голов Волынь 7 голов Ворскла, Металлург Д 6 голов Александрия, Кривбасс 5 голов Днепр, Заря, Металлург З, Шахтер 4 гола Ильичевец, Карпаты, Таврия 3 гола Арсенал, Говерла, Металлист, Олимпик 2 гола Звезда, Оболонь (1992), Оболонь (2013), Сталь Км 1 гол Севастополь

Вратари

7 голов Панькив 6 голов Недилько 5 голов Безрук, 4 гола Бандура, Штанько 3 гола Безотосный, Долганский, Лаштувка, Паст, Погорелий, Пятов, Старцев, Шуст 2 гола Бабенко, Богуш, Бойко, Боровик, Гальчук, Горяинов, Грдличка, Дишленкович, Кахриман, Кичак, Махарадзе, Мысак, Непогодов, Новак, Пидкивка, Сантини, Федоровский, Н. Шевченко 1 гол Березовский, Каневцев, Леванидов, Литовченко, Марчук, Надь, Остапенко, Романенко, Руденко, Сокоренко, Ткаченко, Федоренко, Шеремета, Ширяев, Шуховцев

Как забивал

Количество

Дубли 19 раз По одному 63 раза

Игровые ситуации

87 голов с игры 14 голов с пенальти

В каком качестве

95 голов игрок стартового состава 6 голов выйдя на замену

Результаты

Все матчи

И В Н П Мячи 82 75 3 4 250-53

Счет матчей

13 раз 2:0, 2:1 12 раз 3:0 5 раз 1:0, 3:1, 5:1, 6:0 4 раза 4:0, 4:2, 5:0 2 раза 3:2, 2:2, 1:3 1 раз 6:1, 9:0, 9:1, 1:1, 1:2, 2:3

Значение голов

45 голов победныеі 3 гола ничейные

Игроки, забившие 100 мячей в чемпионатах Украины