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  4. Андрей Ярмоленко забил 100-й мяч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 20:49 |
798
1

Андрей Ярмоленко забил 100-й мяч в чемпионатах Украины

33-летний хавбек киевлян стал 6-м бомбардиром-«сотником» УПЛ

04 августа 2023, 20:49 |
798
1
Андрей Ярмоленко забил 100-й мяч в чемпионатах Украины
ФК Динамо

Первый мяч в ворота «Оболони» оказался 100-м для Андрей Ярмоленко в чемпионатах Украины. Он стал 6-м игроком, достигшим этого рубежа, в том числе вторым после Сергея Реброва в рядах одного клуба - «Динамо». Счет голам в УПЛ Ярмоленко открыл 11 мая 2008 года всего через 7 минут после выхода на замену в первом для себя поединке в элитном дивизионе, в котором динамовцы дома встречалась с «Ворсклой» (2:1). А 3 апреля 2010-го он, дважды поразив ворота «Зари», записал в свой актив премьерный дубль.

Чтобы стать «сотником» Андрею понадобилось 230 матчей, а во временном исчислении - 15 лет 85 дней. Для сравнения: Жуниор Мораес вошел в бомбардирский «Клуб 100» в 186-й игре, Сергей Ребров - в 204-й, Евгений Селезнев - в 209-й, Максим Шацких - в 222-й, а Андрей Воробей - в 287-й.

Бомбардирский показатель Ярмоленко составили 19 дублей и 63 одиночных «выстрела». 87 мячей он забил с игры, 14 - с пенальти. 95 раз отличился в основном составе, 6 - после выхода на замену. 45 голов Андрея оказались победными для «Динамо», а еще 3 - ничейными.

55 мячей «сотник» №6 забил в гостях, 46 - дома. 56 - во втором тайме, 45 - в первом, при этом самыми продуктивными для него были отрезки с 61-й по 75-ю минуты и с 76-й по 90-ю - по 21 голу. Наивысшую результативность Андрей проявил в августе (18 мячей), апреле (17), и ноябре (15).

Чаще всего Ярмоленко поражал ворота «Черноморца» - 12 раз, «Волыни» - 10, «Ворсклы» и донецкого «Металлурга» - по 7. Из вратарей больше других «насолил» Юрию Панькиву - 7 голов, Виталию Недилько - 6 и Дмитрию Безруку - 5. Всего же заставил вынимать «круглого» из сетки 46 голкиперов из 22 клубов. 58 раз Андрей отличился в Киеве. А в целом его бомбардирский талант смогли оценить болельщики на аренах 14 городов Украины.

В 82-х матчах, в которых забивал Ярмоленко, динамовцы одержали в общей сложности 75 побед, уйдя с поля побежденными всего лишь 4 раза.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

101 гол Андрея Ярмоленко в чемпионатах Украины

Дата

Соперник

Минуты

Счет

Вратарь

голов

матча

1.

11.05.2008

Ворскла (д)

89’ (2:1)

2:1

Долганский

2.

18.07.2009

Черноморец (д)

55’ (4:0)

5:0

Ширяев

3.

25.07.2009

Таврия (д)

62’ (5:0)

6:0

Старцев

4.

01.08.2009

Кривбасс (г)

90+1’ (3:1)

3:1

Федоренко

5.

31.08.2009

Металлург Д (д)

44’ (2:1)

3:1

Дишленкович

6.

21.11.2009

Шахтер (д)

61’ (3:0)

3:0

Пятов

7.

03.04.2010

Заря (г)

47’ (1:0)

2:0

Шуст

8.

03.04.2010

Заря (г)

67’ (2:0)

2:0

Шуст

9.

09.07.2010

Оболонь (1992) (г)

38’ (2:0)

2:2

Остапенко

10.

31.07.2010

Севастополь (г)

50’ (1:0)

3:0

Сокоренко

11.

29.08.2010

Кривбасс (г)

5’ (1:0)

1:0

Боровик

12.

26.09.2010

Арсенал (д)

84’ (3:1)

3:2

Погорелый

13.

24.10.2010

Волынь (г)

3’ (1:0)

2:1

Недилько

14.

24.10.2010

Волынь (г)

9’ (2:0)

2:1

Недилько

15.

31.10.2010

Ильичевец (д)

11’ (1:0)

9:0

Романенко

16.

05.03.2011

Металлург Д (г)

30’ (2:0)

2:0

Бандура

17.

13.03.2011

Ворскла (д)

60’ (2:0)

2:0

Долганский

18.

02.04.2011

Кривбасс (д)

18’ (1:0)

3:0

Штанько

19.

23.04.2011

Арсенал (г)

9’ (1:0)

3:0

Погорелый

20.

16.07.2011

Александрия (г)

54’ (1:0)

3:1

Панькив

21.

21.08.2011

Кривбасс (д)

50’ (1:0)

1:0

Штанько

22.

28.08.2011

Днепр (г)

45+2’ (3:0)

4:0

Лаштувка

23.

28.08.2011

Днепр (г)

70’ (4:0)

4:0

Лаштувка

24.

11.09.2011

Ильичевец (д)

69’ (2:0)

3:1

Шуст

25.

18.09.2011

Черноморец (г)

42’ (2:0)

2:1

Паст

26.

02.10.2011

Ворскла (г)

70’ (2:1)

2:1

Долганский

27.

23.10.2011

Заря (д)

76’ (6:0)

6:1

Шуховцев

28.

20.11.2011

Александрия (д)

45+1’ (2:0)

4:0

Панькив

29.

20.11.2011

Александрия (д)

83’ (4:0)

4:0

Панькив

30.

26.11.2011

Оболонь (1992) (г)

19’ (1:0)

1:0

Березовский

31.

11.03.2012

Кривбасс (г)

5’ (1:0)

3:0

Штанько

32.

03.08.2012

Кривбасс (г)

86’ (1:0)

1:0

Штанько

33.

02.09.2012

Шахтер (г)

45’ (1:1)

1:3

Пятов

34.

20.10.2012

Металлист (д)

59’ (1:2)

1:3

Горяинов

35.

10.11.2012

Металлург З (г)

87’ (5:0)

5:0

Руденко

36.

30.11.2012

Говерла (г)

72’ (4:2)

4:2

Надь

37.

10.03.2013

Волынь (г)

51’ (1:0)

2:0

Старцев

38.

31.03.2013

Черноморец (г)

72’ (2:0)

2:0

Безотосный

39.

07.04.2013

Шахтер (д)

10’ (1:0)

1:2

Пятов

40.

20.04.2013

Заря (г)

29’ (1:0)

5:0

Сантини

41.

19.05.2013

Таврия (г)

76’ (2:3)

2:3

Кахриман

42.

26.05.2013

Металлург З (д)

24’ (1:0)

3:0

Грдличка

43.

18.08.2013

Таврия (д)

74’ (2:0)

2:0

Кахриман

44.

25.08.2013

Металлург З (г)

67’ (2:0)

2:1

Грдличка

45.

01.09.2013

Днепр (д)

64’ (1:1)

1:1

Бойко

46.

06.10.2013

Металлург Д (д)

21’ (1:0)

9:1

Бандура

47.

06.10.2013

Металлург Д (д)

64’ (5:1)

9:1

Бандура

48.

20.10.2013

Арсенал (г)

30’ (2:0)

2:0

Богуш

49.

10.11.2013

Волынь (г)

36’ (2:1)

4:1

Недилько

50.

10.11.2013

Волынь (г)

70’ (4:1)

4:1

Недилько

51.

16.03.2014

Таврия (г)

50’ (2:0)

2:1

Погорелый

52.

06.04.2014

Металлист (д)

80’ (п) (3:2)

4:2

Горяинов

53.

20.04.2014

Ворскла (д)

85’ (2:1)

2:1

Непогодов

54.

18.05.2014

Заря (д)

71’ (п) (2:0)

3:1

Сантини

55.

01.08.2014

Металлист (г)

44’ (п) (2:0)

2:1

Дишленкович

56.

30.08.2014

Черноморец (д)

20’ (1:0)

2:0

Безотосный

57.

30.08.2014

Черноморец (д)

85’ (2:0)

2:0

Безотосный

58.

22.09.2014

Волынь (д)

18’ (1:0)

4:1

Недилько

59.

22.09.2014

Волынь (д)

61’ (3:0)

4:1

Недилько

60.

02.11.2014

Днепр (г)

40’ (2:0)

3:0

Бойко

61.

23.11.2014

Металлург З (г)

41’ (1:0)

4:2

Старцев

62.

30.11.2014

Ворскла (г)

53’ (1:0)

3:0

Богуш

63.

05.12.2014

Металлург Д (д)

40’ (2:0)

3:0

Бандура

64.

15.03.2015

Ильичевец (г)

37’ (п) (1:0)

5:0

Гальчук

65.

15.03.2015

Ильичевец (г)

62’ (3:0)

5:0

Гальчук

66.

04.05.2015

Говерла (д)

30’ (п) (4:0)

6:0

Бабенко

67.

10.05.2015

Металлург Д (г)

9’ (1:0)

6:0

Панькив

68.

10.05.2015

Металлург Д (г)

27’ (2:0)

6:0

Панькив

69.

25.07.2015

Олимпик (д)

12’ (1:0)

2:0

Литовченко

70.

02.08.2015

Черноморец (г)

90+3’ (2:0)

2:0

Боровик

71.

15.08.2015

Карпаты (д)

53’ (2:0)

3:0

Мысак

72.

04.10.2015

Ворскла (г)

71’ (4:0)

4:0

Ткаченко

73.

08.11.2015

Сталь Дз (д)

88’ (1:0)

2:0

Панькив

74.

08.11.2015

Сталь Дз (д)

90+4’ (2:0)

2:0

Панькив

75.

29.11.2015

Черноморец (д)

47’ (п) (2:0)

2:1

Безрук

76.

04.12.2015

Металлург З (г)

8’ (1:0)

6:0

Шеремета

77.

05.03.2016

Днепр (д)

19’ (1:0)

2:0

Лаштувка

78.

11.03.2016

Карпаты (г)

64’ (2:1)

2:1

Мысак

79.

10.04.2016

Волынь (д)

29’ (1:0)

3:0

Кичак

80.

10.04.2016

Волынь (д)

36’ (3:0)

3:0

Кичак

81.

16.04.2016

Говерла (г)

48’ (1:0)

1:0

Бабенко

82.

31.07.2016

Карпаты (г)

31’ (1:0)

2:0

Пидкивка

83.

31.07.2016

Карпаты (г)

84’ (2:0)

2:0

Пидкивка

84.

26.11.2016

Волынь (г)

45’ (2:1)

4:1

Марчук

85.

26.11.2016

Ворскла (г)

14’ (п) (2:0)

2:2

Непогодов

86.

17.03.2017

Черноморец (д)

7’ (1:0)

2:1

Каневцев

87.

02.04.2017

Александрия (г)

84’ (3:1)

4:1

Новак

88.

02.04.2017

Александрия (г)

90+3’ (п) (4:1)

4:1

Новак

89.

09.04.2017

Олимпик (д)

26’ (2:0)

4:0

Махарадзе

90.

09.04.2017

Олимпик (д)

65’ (4:0)

4:0

Махарадзе

91.

30.04.2017

Черноморец (г)

2’ (1:0)

4:1

Безрук

92.

30.04.2017

Черноморец (г)

80’ (п) (4:0)

4:1

Безрук

93.

07.05.2017

Александрия (д)

7’ (п) (1:0)

6:0

Леванидов

94.

26.05.2017

Шахтер (г)

52’ (п) (2:1)

3:2

Н. Шевченко

95.

26.05.2017

Шахтер (г)

71’ (3:2)

3:2

Н. Шевченко

96.

31.05.2017

Черноморец (д)

64’ (2:1)

2:1

Безрук

97.

18.07.2017

Черноморец (д)

42’ (2:1)

2:1

Безрук

98.

11.08.2017

Звезда (д)

76’ (п) (2:0)

3:0

Паст

99.

11.08.2017

Звезда (д)

79’ (3:0)

3:0

Паст

100.

04.08.2023

Оболонь (2013) (г)

31’ (п) (2:0)

4:2

Федоровский

101.

04.08.2023

Оболонь (2013) (г)

76’ (п) (4:2)

4:2

Федоровский

Когда забивал

Дни месяца

8 голов

10

7 голов

2, 31

6 голов

11, 20, 26, 30

5 голов

4, 18

4 гола

3

3 гола

1, 5, 6, 9, 15, 16, 23, 25

2 гола

7, 8, 21, 22, 24, 28, 29

1 гол

13, 17, 19

Месяцы

18 голов

август

17 голов

апрель

15 голов

ноябрь

11 голов

март, май

10 голов

октябрь

9 голов

июль

7 голов

сентябрь

3 гола

декабрь

Годы

15 голов

2011

14 голов

2013, 2017

13 голов

2014, 2015

9 голов

2010, 2016

6 голов

2012

5 голов

2009

2 гола

2023

1 гол

2008

Время года

32 гола

осень

29 голов

весна

27 голов

лето

3 гола

зима

Сезоны

15 голов

2016/17

14 голов

2014/15

13 голов

2015/16

12 голов

2011/12, 2013/14

11 голов

2010/11, 2012/13

7 голов

2009/10

3 гола

2017/18

2 гола

2023/24

1 гол

2007/08

Минуты

4 гола

64, 76

3 гола

9, 30, 50, 70, 71, 84

2 гола

5, 7, 18, 19, 29, 31, 36, 40, 42, 44, 45,

47, 53, 61, 62, 67, 72, 80, 85, 90+3

1 гол

2, 3, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 26, 27,

37, 38,41, 45+1, 45+2, 48, 51, 52, 54, 55, 59,

60, 65, 69,74, 79, 83, 86, 87, 88, 89, 90+1, 90+4

15-минутки

21 гол

61-75, 76-90

17 голов

31-45

14 голов

1-15, 16-30, 46-60

Таймы

45 голов

первый

56 голов

второй

Где забивал

Города

58 голов

Киев

6 голов

Луцк

4 гола

Кривой Рог, Одесса, Полтава

3 гола

Александрия, Днепр, Запорожье,

Луганск, Львов, Симферополь, Харьков,

2 гола

Донецк, Ужгород

Поля

55 голов

в гостях

46 голов

дома

Кому забивал

Команды

12 голов

Черноморец

10 голов

Волынь

7 голов

Ворскла, Металлург Д

6 голов

Александрия, Кривбасс

5 голов

Днепр, Заря, Металлург З, Шахтер

4 гола

Ильичевец, Карпаты, Таврия

3 гола

Арсенал, Говерла, Металлист, Олимпик

2 гола

Звезда, Оболонь (1992), Оболонь (2013),

Сталь Км

1 гол

Севастополь

Вратари

7 голов

Панькив

6 голов

Недилько

5 голов

Безрук,

4 гола

Бандура, Штанько

3 гола

Безотосный, Долганский, Лаштувка, Паст,

Погорелий, Пятов, Старцев, Шуст

2 гола

Бабенко, Богуш, Бойко, Боровик, Гальчук,

Горяинов, Грдличка, Дишленкович, Кахриман,

Кичак, Махарадзе, Мысак, Непогодов, Новак,

Пидкивка, Сантини, Федоровский, Н. Шевченко

1 гол

Березовский, Каневцев, Леванидов, Литовченко,

Марчук, Надь, Остапенко, Романенко, Руденко,

Сокоренко, Ткаченко, Федоренко, Шеремета,

Ширяев, Шуховцев

Как забивал

Количество

Дубли

19 раз

По одному

63 раза

Игровые ситуации

87 голов

с игры

14 голов

с пенальти

В каком качестве

95 голов

игрок стартового состава

6 голов

выйдя на замену

Результаты

Все матчи

И

В

Н

П

Мячи

82

75

3

4

250-53

Счет матчей

13 раз

2:0, 2:1

12 раз

3:0

5 раз

1:0, 3:1, 5:1, 6:0

4 раза

4:0, 4:2, 5:0

2 раза

3:2, 2:2, 1:3

1 раз

6:1, 9:0, 9:1, 1:1, 1:2, 2:3

Значение голов

45 голов

победныеі

3 гола

ничейные

Игроки, забившие 100 мячей в чемпионатах Украины

Игрок

Клубы (голы)

Голы

1.

Максим ШАЦКИХ

Динамо (97),

124

Арсенал (22)

Говерла (5)

2.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (10),

123

Динамо (113),

3.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (19),

117

Шахтер (24),

Днепр (68),

Колос (5),

Минай (1)

4.

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (80),

105

Днепр (12),

Арсенал (9),

Металлист (4)

5.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (35),

103

Динамо (22),

Шахтер (46)

6.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

101

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Источник Sport.ua
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avk2307
надо было 20 бесполезных статей  написать и потом вдруг вспомнить.
Ну Вы ребята и даете...
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