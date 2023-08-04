Андрей Ярмоленко забил 100-й мяч в чемпионатах Украины
33-летний хавбек киевлян стал 6-м бомбардиром-«сотником» УПЛ
Первый мяч в ворота «Оболони» оказался 100-м для Андрей Ярмоленко в чемпионатах Украины. Он стал 6-м игроком, достигшим этого рубежа, в том числе вторым после Сергея Реброва в рядах одного клуба - «Динамо». Счет голам в УПЛ Ярмоленко открыл 11 мая 2008 года всего через 7 минут после выхода на замену в первом для себя поединке в элитном дивизионе, в котором динамовцы дома встречалась с «Ворсклой» (2:1). А 3 апреля 2010-го он, дважды поразив ворота «Зари», записал в свой актив премьерный дубль.
Чтобы стать «сотником» Андрею понадобилось 230 матчей, а во временном исчислении - 15 лет 85 дней. Для сравнения: Жуниор Мораес вошел в бомбардирский «Клуб 100» в 186-й игре, Сергей Ребров - в 204-й, Евгений Селезнев - в 209-й, Максим Шацких - в 222-й, а Андрей Воробей - в 287-й.
Бомбардирский показатель Ярмоленко составили 19 дублей и 63 одиночных «выстрела». 87 мячей он забил с игры, 14 - с пенальти. 95 раз отличился в основном составе, 6 - после выхода на замену. 45 голов Андрея оказались победными для «Динамо», а еще 3 - ничейными.
55 мячей «сотник» №6 забил в гостях, 46 - дома. 56 - во втором тайме, 45 - в первом, при этом самыми продуктивными для него были отрезки с 61-й по 75-ю минуты и с 76-й по 90-ю - по 21 голу. Наивысшую результативность Андрей проявил в августе (18 мячей), апреле (17), и ноябре (15).
Чаще всего Ярмоленко поражал ворота «Черноморца» - 12 раз, «Волыни» - 10, «Ворсклы» и донецкого «Металлурга» - по 7. Из вратарей больше других «насолил» Юрию Панькиву - 7 голов, Виталию Недилько - 6 и Дмитрию Безруку - 5. Всего же заставил вынимать «круглого» из сетки 46 голкиперов из 22 клубов. 58 раз Андрей отличился в Киеве. А в целом его бомбардирский талант смогли оценить болельщики на аренах 14 городов Украины.
В 82-х матчах, в которых забивал Ярмоленко, динамовцы одержали в общей сложности 75 побед, уйдя с поля побежденными всего лишь 4 раза.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
101 гол Андрея Ярмоленко в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Соперник
|
Минуты
|
Счет
|
Вратарь
|
|
|
|
голов
|
матча
|
|
1.
|
11.05.2008
|
Ворскла (д)
|
89’ (2:1)
|
2:1
|
Долганский
|
2.
|
18.07.2009
|
Черноморец (д)
|
55’ (4:0)
|
5:0
|
Ширяев
|
3.
|
25.07.2009
|
Таврия (д)
|
62’ (5:0)
|
6:0
|
Старцев
|
4.
|
01.08.2009
|
Кривбасс (г)
|
90+1’ (3:1)
|
3:1
|
Федоренко
|
5.
|
31.08.2009
|
Металлург Д (д)
|
44’ (2:1)
|
3:1
|
Дишленкович
|
6.
|
21.11.2009
|
Шахтер (д)
|
61’ (3:0)
|
3:0
|
Пятов
|
7.
|
03.04.2010
|
Заря (г)
|
47’ (1:0)
|
2:0
|
Шуст
|
8.
|
03.04.2010
|
Заря (г)
|
67’ (2:0)
|
2:0
|
Шуст
|
9.
|
09.07.2010
|
Оболонь (1992) (г)
|
38’ (2:0)
|
2:2
|
Остапенко
|
10.
|
31.07.2010
|
Севастополь (г)
|
50’ (1:0)
|
3:0
|
Сокоренко
|
11.
|
29.08.2010
|
Кривбасс (г)
|
5’ (1:0)
|
1:0
|
Боровик
|
12.
|
26.09.2010
|
Арсенал (д)
|
84’ (3:1)
|
3:2
|
Погорелый
|
13.
|
24.10.2010
|
Волынь (г)
|
3’ (1:0)
|
2:1
|
Недилько
|
14.
|
24.10.2010
|
Волынь (г)
|
9’ (2:0)
|
2:1
|
Недилько
|
15.
|
31.10.2010
|
Ильичевец (д)
|
11’ (1:0)
|
9:0
|
Романенко
|
16.
|
05.03.2011
|
Металлург Д (г)
|
30’ (2:0)
|
2:0
|
Бандура
|
17.
|
13.03.2011
|
Ворскла (д)
|
60’ (2:0)
|
2:0
|
Долганский
|
18.
|
02.04.2011
|
Кривбасс (д)
|
18’ (1:0)
|
3:0
|
Штанько
|
19.
|
23.04.2011
|
Арсенал (г)
|
9’ (1:0)
|
3:0
|
Погорелый
|
20.
|
16.07.2011
|
Александрия (г)
|
54’ (1:0)
|
3:1
|
Панькив
|
21.
|
21.08.2011
|
Кривбасс (д)
|
50’ (1:0)
|
1:0
|
Штанько
|
22.
|
28.08.2011
|
Днепр (г)
|
45+2’ (3:0)
|
4:0
|
Лаштувка
|
23.
|
28.08.2011
|
Днепр (г)
|
70’ (4:0)
|
4:0
|
Лаштувка
|
24.
|
11.09.2011
|
Ильичевец (д)
|
69’ (2:0)
|
3:1
|
Шуст
|
25.
|
18.09.2011
|
Черноморец (г)
|
42’ (2:0)
|
2:1
|
Паст
|
26.
|
02.10.2011
|
Ворскла (г)
|
70’ (2:1)
|
2:1
|
Долганский
|
27.
|
23.10.2011
|
Заря (д)
|
76’ (6:0)
|
6:1
|
Шуховцев
|
28.
|
20.11.2011
|
Александрия (д)
|
45+1’ (2:0)
|
4:0
|
Панькив
|
29.
|
20.11.2011
|
Александрия (д)
|
83’ (4:0)
|
4:0
|
Панькив
|
30.
|
26.11.2011
|
Оболонь (1992) (г)
|
19’ (1:0)
|
1:0
|
Березовский
|
31.
|
11.03.2012
|
Кривбасс (г)
|
5’ (1:0)
|
3:0
|
Штанько
|
32.
|
03.08.2012
|
Кривбасс (г)
|
86’ (1:0)
|
1:0
|
Штанько
|
33.
|
02.09.2012
|
Шахтер (г)
|
45’ (1:1)
|
1:3
|
Пятов
|
34.
|
20.10.2012
|
Металлист (д)
|
59’ (1:2)
|
1:3
|
Горяинов
|
35.
|
10.11.2012
|
Металлург З (г)
|
87’ (5:0)
|
5:0
|
Руденко
|
36.
|
30.11.2012
|
Говерла (г)
|
72’ (4:2)
|
4:2
|
Надь
|
37.
|
10.03.2013
|
Волынь (г)
|
51’ (1:0)
|
2:0
|
Старцев
|
38.
|
31.03.2013
|
Черноморец (г)
|
72’ (2:0)
|
2:0
|
Безотосный
|
39.
|
07.04.2013
|
Шахтер (д)
|
10’ (1:0)
|
1:2
|
Пятов
|
40.
|
20.04.2013
|
Заря (г)
|
29’ (1:0)
|
5:0
|
Сантини
|
41.
|
19.05.2013
|
Таврия (г)
|
76’ (2:3)
|
2:3
|
Кахриман
|
42.
|
26.05.2013
|
Металлург З (д)
|
24’ (1:0)
|
3:0
|
Грдличка
|
43.
|
18.08.2013
|
Таврия (д)
|
74’ (2:0)
|
2:0
|
Кахриман
|
44.
|
25.08.2013
|
Металлург З (г)
|
67’ (2:0)
|
2:1
|
Грдличка
|
45.
|
01.09.2013
|
Днепр (д)
|
64’ (1:1)
|
1:1
|
Бойко
|
46.
|
06.10.2013
|
Металлург Д (д)
|
21’ (1:0)
|
9:1
|
Бандура
|
47.
|
06.10.2013
|
Металлург Д (д)
|
64’ (5:1)
|
9:1
|
Бандура
|
48.
|
20.10.2013
|
Арсенал (г)
|
30’ (2:0)
|
2:0
|
Богуш
|
49.
|
10.11.2013
|
Волынь (г)
|
36’ (2:1)
|
4:1
|
Недилько
|
50.
|
10.11.2013
|
Волынь (г)
|
70’ (4:1)
|
4:1
|
Недилько
|
51.
|
16.03.2014
|
Таврия (г)
|
50’ (2:0)
|
2:1
|
Погорелый
|
52.
|
06.04.2014
|
Металлист (д)
|
80’ (п) (3:2)
|
4:2
|
Горяинов
|
53.
|
20.04.2014
|
Ворскла (д)
|
85’ (2:1)
|
2:1
|
Непогодов
|
54.
|
18.05.2014
|
Заря (д)
|
71’ (п) (2:0)
|
3:1
|
Сантини
|
55.
|
01.08.2014
|
Металлист (г)
|
44’ (п) (2:0)
|
2:1
|
Дишленкович
|
56.
|
30.08.2014
|
Черноморец (д)
|
20’ (1:0)
|
2:0
|
Безотосный
|
57.
|
30.08.2014
|
Черноморец (д)
|
85’ (2:0)
|
2:0
|
Безотосный
|
58.
|
22.09.2014
|
Волынь (д)
|
18’ (1:0)
|
4:1
|
Недилько
|
59.
|
22.09.2014
|
Волынь (д)
|
61’ (3:0)
|
4:1
|
Недилько
|
60.
|
02.11.2014
|
Днепр (г)
|
40’ (2:0)
|
3:0
|
Бойко
|
61.
|
23.11.2014
|
Металлург З (г)
|
41’ (1:0)
|
4:2
|
Старцев
|
62.
|
30.11.2014
|
Ворскла (г)
|
53’ (1:0)
|
3:0
|
Богуш
|
63.
|
05.12.2014
|
Металлург Д (д)
|
40’ (2:0)
|
3:0
|
Бандура
|
64.
|
15.03.2015
|
Ильичевец (г)
|
37’ (п) (1:0)
|
5:0
|
Гальчук
|
65.
|
15.03.2015
|
Ильичевец (г)
|
62’ (3:0)
|
5:0
|
Гальчук
|
66.
|
04.05.2015
|
Говерла (д)
|
30’ (п) (4:0)
|
6:0
|
Бабенко
|
67.
|
10.05.2015
|
Металлург Д (г)
|
9’ (1:0)
|
6:0
|
Панькив
|
68.
|
10.05.2015
|
Металлург Д (г)
|
27’ (2:0)
|
6:0
|
Панькив
|
69.
|
25.07.2015
|
Олимпик (д)
|
12’ (1:0)
|
2:0
|
Литовченко
|
70.
|
02.08.2015
|
Черноморец (г)
|
90+3’ (2:0)
|
2:0
|
Боровик
|
71.
|
15.08.2015
|
Карпаты (д)
|
53’ (2:0)
|
3:0
|
Мысак
|
72.
|
04.10.2015
|
Ворскла (г)
|
71’ (4:0)
|
4:0
|
Ткаченко
|
73.
|
08.11.2015
|
Сталь Дз (д)
|
88’ (1:0)
|
2:0
|
Панькив
|
74.
|
08.11.2015
|
Сталь Дз (д)
|
90+4’ (2:0)
|
2:0
|
Панькив
|
75.
|
29.11.2015
|
Черноморец (д)
|
47’ (п) (2:0)
|
2:1
|
Безрук
|
76.
|
04.12.2015
|
Металлург З (г)
|
8’ (1:0)
|
6:0
|
Шеремета
|
77.
|
05.03.2016
|
Днепр (д)
|
19’ (1:0)
|
2:0
|
Лаштувка
|
78.
|
11.03.2016
|
Карпаты (г)
|
64’ (2:1)
|
2:1
|
Мысак
|
79.
|
10.04.2016
|
Волынь (д)
|
29’ (1:0)
|
3:0
|
Кичак
|
80.
|
10.04.2016
|
Волынь (д)
|
36’ (3:0)
|
3:0
|
Кичак
|
81.
|
16.04.2016
|
Говерла (г)
|
48’ (1:0)
|
1:0
|
Бабенко
|
82.
|
31.07.2016
|
Карпаты (г)
|
31’ (1:0)
|
2:0
|
Пидкивка
|
83.
|
31.07.2016
|
Карпаты (г)
|
84’ (2:0)
|
2:0
|
Пидкивка
|
84.
|
26.11.2016
|
Волынь (г)
|
45’ (2:1)
|
4:1
|
Марчук
|
85.
|
26.11.2016
|
Ворскла (г)
|
14’ (п) (2:0)
|
2:2
|
Непогодов
|
86.
|
17.03.2017
|
Черноморец (д)
|
7’ (1:0)
|
2:1
|
Каневцев
|
87.
|
02.04.2017
|
Александрия (г)
|
84’ (3:1)
|
4:1
|
Новак
|
88.
|
02.04.2017
|
Александрия (г)
|
90+3’ (п) (4:1)
|
4:1
|
Новак
|
89.
|
09.04.2017
|
Олимпик (д)
|
26’ (2:0)
|
4:0
|
Махарадзе
|
90.
|
09.04.2017
|
Олимпик (д)
|
65’ (4:0)
|
4:0
|
Махарадзе
|
91.
|
30.04.2017
|
Черноморец (г)
|
2’ (1:0)
|
4:1
|
Безрук
|
92.
|
30.04.2017
|
Черноморец (г)
|
80’ (п) (4:0)
|
4:1
|
Безрук
|
93.
|
07.05.2017
|
Александрия (д)
|
7’ (п) (1:0)
|
6:0
|
Леванидов
|
94.
|
26.05.2017
|
Шахтер (г)
|
52’ (п) (2:1)
|
3:2
|
Н. Шевченко
|
95.
|
26.05.2017
|
Шахтер (г)
|
71’ (3:2)
|
3:2
|
Н. Шевченко
|
96.
|
31.05.2017
|
Черноморец (д)
|
64’ (2:1)
|
2:1
|
Безрук
|
97.
|
18.07.2017
|
Черноморец (д)
|
42’ (2:1)
|
2:1
|
Безрук
|
98.
|
11.08.2017
|
Звезда (д)
|
76’ (п) (2:0)
|
3:0
|
Паст
|
99.
|
11.08.2017
|
Звезда (д)
|
79’ (3:0)
|
3:0
|
Паст
|
100.
|
04.08.2023
|
Оболонь (2013) (г)
|
31’ (п) (2:0)
|
4:2
|
Федоровский
|
101.
|
04.08.2023
|
Оболонь (2013) (г)
|
76’ (п) (4:2)
|
4:2
|
Федоровский
Когда забивал
Дни месяца
|
8 голов
|
10
|
7 голов
|
2, 31
|
6 голов
|
11, 20, 26, 30
|
5 голов
|
4, 18
|
4 гола
|
3
|
3 гола
|
1, 5, 6, 9, 15, 16, 23, 25
|
2 гола
|
7, 8, 21, 22, 24, 28, 29
|
1 гол
|
13, 17, 19
Месяцы
|
18 голов
|
август
|
17 голов
|
апрель
|
15 голов
|
ноябрь
|
11 голов
|
март, май
|
10 голов
|
октябрь
|
9 голов
|
июль
|
7 голов
|
сентябрь
|
3 гола
|
декабрь
Годы
|
15 голов
|
2011
|
14 голов
|
2013, 2017
|
13 голов
|
2014, 2015
|
9 голов
|
2010, 2016
|
6 голов
|
2012
|
5 голов
|
2009
|
2 гола
|
2023
|
1 гол
|
2008
Время года
|
32 гола
|
осень
|
29 голов
|
весна
|
27 голов
|
лето
|
3 гола
|
зима
Сезоны
|
15 голов
|
2016/17
|
14 голов
|
2014/15
|
13 голов
|
2015/16
|
12 голов
|
2011/12, 2013/14
|
11 голов
|
2010/11, 2012/13
|
7 голов
|
2009/10
|
3 гола
|
2017/18
|
2 гола
|
2023/24
|
1 гол
|
2007/08
Минуты
|
4 гола
|
64, 76
|
3 гола
|
9, 30, 50, 70, 71, 84
|
2 гола
|
5, 7, 18, 19, 29, 31, 36, 40, 42, 44, 45,
|
|
47, 53, 61, 62, 67, 72, 80, 85, 90+3
|
1 гол
|
2, 3, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 26, 27,
|
|
37, 38,41, 45+1, 45+2, 48, 51, 52, 54, 55, 59,
|
|
60, 65, 69,74, 79, 83, 86, 87, 88, 89, 90+1, 90+4
15-минутки
|
21 гол
|
61-75, 76-90
|
17 голов
|
31-45
|
14 голов
|
1-15, 16-30, 46-60
Таймы
|
45 голов
|
первый
|
56 голов
|
второй
Где забивал
Города
|
58 голов
|
Киев
|
6 голов
|
Луцк
|
4 гола
|
Кривой Рог, Одесса, Полтава
|
3 гола
|
Александрия, Днепр, Запорожье,
|
|
Луганск, Львов, Симферополь, Харьков,
|
2 гола
|
Донецк, Ужгород
Поля
|
55 голов
|
в гостях
|
46 голов
|
дома
Кому забивал
Команды
|
12 голов
|
Черноморец
|
10 голов
|
Волынь
|
7 голов
|
Ворскла, Металлург Д
|
6 голов
|
Александрия, Кривбасс
|
5 голов
|
Днепр, Заря, Металлург З, Шахтер
|
4 гола
|
Ильичевец, Карпаты, Таврия
|
3 гола
|
Арсенал, Говерла, Металлист, Олимпик
|
2 гола
|
Звезда, Оболонь (1992), Оболонь (2013),
|
|
Сталь Км
|
1 гол
|
Севастополь
Вратари
|
7 голов
|
Панькив
|
6 голов
|
Недилько
|
5 голов
|
Безрук,
|
4 гола
|
Бандура, Штанько
|
3 гола
|
Безотосный, Долганский, Лаштувка, Паст,
|
|
Погорелий, Пятов, Старцев, Шуст
|
2 гола
|
Бабенко, Богуш, Бойко, Боровик, Гальчук,
|
|
Горяинов, Грдличка, Дишленкович, Кахриман,
|
|
Кичак, Махарадзе, Мысак, Непогодов, Новак,
|
|
Пидкивка, Сантини, Федоровский, Н. Шевченко
|
1 гол
|
Березовский, Каневцев, Леванидов, Литовченко,
|
|
Марчук, Надь, Остапенко, Романенко, Руденко,
|
|
Сокоренко, Ткаченко, Федоренко, Шеремета,
|
|
Ширяев, Шуховцев
Как забивал
Количество
|
Дубли
|
19 раз
|
По одному
|
63 раза
Игровые ситуации
|
87 голов
|
с игры
|
14 голов
|
с пенальти
В каком качестве
|
95 голов
|
игрок стартового состава
|
6 голов
|
выйдя на замену
Результаты
Все матчи
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
82
|
75
|
3
|
4
|
250-53
Счет матчей
|
13 раз
|
2:0, 2:1
|
12 раз
|
3:0
|
5 раз
|
1:0, 3:1, 5:1, 6:0
|
4 раза
|
4:0, 4:2, 5:0
|
2 раза
|
3:2, 2:2, 1:3
|
1 раз
|
6:1, 9:0, 9:1, 1:1, 1:2, 2:3
Значение голов
|
45 голов
|
победныеі
|
3 гола
|
ничейные
Игроки, забившие 100 мячей в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Клубы (голы)
|
Голы
|
1.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (97),
|
124
|
|
|
Арсенал (22)
|
|
|
|
Говерла (5)
|
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (10),
|
123
|
|
|
Динамо (113),
|
|
3.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (19),
|
117
|
|
|
Шахтер (24),
|
|
|
|
Днепр (68),
|
|
|
|
Колос (5),
|
|
|
|
Минай (1)
|
|
4.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер (80),
|
105
|
|
|
Днепр (12),
|
|
|
|
Арсенал (9),
|
|
|
|
Металлист (4)
|
|
5.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (35),
|
103
|
|
|
Динамо (22),
|
|
|
|
Шахтер (46)
|
|
6.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
101
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Лайнсмен показал офсайд, но на этот раз гол засчитан
Ну Вы ребята и даете...