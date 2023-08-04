Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ

В матче с «Оболонью» 33-летний хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко сделал 19-й дубль в чемпионатах Украины. Тем самым он стал единоличным рекордсменом УПЛ, обойдя Александра Гладкого, Марко Девича, Сергея Реброва и Евгения Селезнева. 8 раз Андрей забивал по два мяча за игру на своем поле, 11 - в гостях. По два автографа за матч Ярмоленко поставил в воротах 13 клубов. Чаще других он «огорчал» «Волынь» - 4 раза, «Александрию», донецкий «Металлург» и «Черноморец» - по 2. К слову, Андрей сделал дубль в поединке с «пивоварами» через 13 лет 123 дня после премьерного в апреле 2010 года. Более длинные интервалы между первым и последним дуплетом имели только Александр Гладкий, Сергей Ребров и Андрей Шевченко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, сделавшие наибольшее количество дублей в чемпионатах Украины:

Игрок Клубы Дубли 1. Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 19 2. Александр ГЛАДКИЙ Харьков (1), Шахтер (8), Днепр (1), Карпаты (3), Черноморец (1), 18 Заря (4) Марко ДЕВИЧ Волынь (1), Металлист (17) 18 Сергей РЕБРОВ Шахтер (2), Динамо (16) 18 Евгений СЕЛЕЗНЕВ Арсенал (3), Шахтер (5), Днепр (10) 18 6. ЖУНИОР МОРАЕС Металлург Д (9), Динамо (1), Шахтер (7) 17 7. АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер 16 8. Виктор ЛЕОНЕНКО Динамо (14), ЦСКА (1) 15 ЛУИС АДРИАНУ Шахтер 15 Максим ШАЦКИХ Динамо (13), Арсенал (2) 15 Андрей ШЕВЧЕНКО Динамо 15

Наибольшие интервалы между первым и последним дублем в чемпионатах Украины: