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  4. Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 20:22 |
2655
1

Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ

Хавбек «Динамо» сделал 19-й дубль в чемпионатах Украины

04 августа 2023, 20:22 |
2655
1
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Оболонью» 33-летний хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко сделал 19-й дубль в чемпионатах Украины. Тем самым он стал единоличным рекордсменом УПЛ, обойдя Александра Гладкого, Марко Девича, Сергея Реброва и Евгения Селезнева. 8 раз Андрей забивал по два мяча за игру на своем поле, 11 - в гостях. По два автографа за матч Ярмоленко поставил в воротах 13 клубов. Чаще других он «огорчал» «Волынь» - 4 раза, «Александрию», донецкий «Металлург» и «Черноморец» - по 2. К слову, Андрей сделал дубль в поединке с «пивоварами» через 13 лет 123 дня после премьерного в апреле 2010 года. Более длинные интервалы между первым и последним дуплетом имели только Александр Гладкий, Сергей Ребров и Андрей Шевченко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, сделавшие наибольшее количество дублей в чемпионатах Украины:

Игрок

Клубы

Дубли

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

19

2.

Александр ГЛАДКИЙ

Харьков (1), Шахтер (8), Днепр (1), Карпаты (3), Черноморец (1),

18

Заря (4)

Марко ДЕВИЧ

Волынь (1), Металлист (17)

18

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (2), Динамо (16)

18

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (3), Шахтер (5), Днепр (10)

18

6.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (9), Динамо (1), Шахтер (7)

17

7.

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

16

8.

Виктор ЛЕОНЕНКО

Динамо (14), ЦСКА (1)

15

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

15

Максим ШАЦКИХ

Динамо (13), Арсенал (2)

15

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

15

Наибольшие интервалы между первым и последним дублем в чемпионатах Украины:

Интервал

Игрок

Первый дубль

Последний дубль

Клуб

Дата

Клуб

Дата

15 лет 30 дней

Александр ГЛАДКИЙ

Харьков

01.10.2006

Заря

31.10.2021

15 лет 14 дней

Сергей РЕБРОВ

Шахтер

18.03.1992

Динамо

01.04.2007

14 лет 1 день

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

13.04.1996

Динамо

14.04.2010

13 лет123 дня

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

03.04.2010

Динамо

04.08.2023

13 лет104 дня

Сергей МИЗИН

Динамо

23.04.1993

Арсенал

05.08.2006

13 лет 45 дней

Руслан ФОМИН

Металлист

05.05.2007

Мариуполь

19.06.2020

12 лет74 дня

Максим ШАЦКИХ

Динамо

16.05.2000

Арсенал

29.07.2012

11 лет 97 дней

Олег ГУСЕВ

Динамо

29.08.2004

Динамо

04.12.2015

10 лет 213 дней

Валентин ПОЛТАВЕЦ

Металлург З

06.04.1996

Черноморец

05.11.2006

10 лет 183 дня

Владимир МУСОЛИТИН

Одесса

10.05.1992

Кривбасс

09.11.2002

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Источник Sport.ua
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MrStepanovM .
Ну що там тюлень?
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