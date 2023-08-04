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  4. Киченок / Киченок – Зигемунд / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 августа 2023, 19:15 |
1019
0

Киченок / Киченок – Зигемунд / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда на турнире WTA 500 в Вашингтоне

04 августа 2023, 19:15 |
1019
0
Киченок / Киченок – Зигемунд / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Сестры Киченок

4 августа украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В 1/2 финала парного разряда украинки сразятся против тандема Лаура Зигемунд / Вера Звонарева. Время начала матча – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Алекса Гуарачи / Моника Никулеску – Сюко Аояма / Габриэла Дабровски.

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Лаура Зигемунд Вера Звонарева Надежда Киченок Людмила Киченок WTA Вашингтон смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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