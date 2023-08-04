Киченок / Киченок – Зигемунд / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда на турнире WTA 500 в Вашингтоне
4 августа украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.
В 1/2 финала парного разряда украинки сразятся против тандема Лаура Зигемунд / Вера Звонарева. Время начала матча – 19:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы встречи Алекса Гуарачи / Моника Никулеску – Сюко Аояма / Габриэла Дабровски.
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