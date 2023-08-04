Украина. Премьер лига04 августа 2023, 18:28 | Обновлено 04 августа 2023, 18:31
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Карась сократил до минимума разрыв в счете в матче с Динамо
Запахло интригой
04 августа 2023, 18:28 | Обновлено 04 августа 2023, 18:31
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В пятницу, 4 августа, происходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют киевские «Оболонь» и «Динамо».
На 50-й минуте Руслан Черненко подал штрафной с правого фланга, проскочили несколько игроков мяч и Даниил Карась на дальней штанге вогнал головой мяч в сетку.
Через несколько минут «Оболонь» забила еще один гол, но был офсайд.
Украинская Премьер-лига. 2 тур
«Оболонь» – «Динамо» – 2:3
Черненко, 42, Карась, 50 – Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, Буяльский, 45+5.
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