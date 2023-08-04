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Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 18:28 | Обновлено 04 августа 2023, 18:31
973
0

Карась сократил до минимума разрыв в счете в матче с Динамо

Запахло интригой

04 августа 2023, 18:28 | Обновлено 04 августа 2023, 18:31
973
0
Карась сократил до минимума разрыв в счете в матче с Динамо
ФК Динамо Киев

В пятницу, 4 августа, происходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют киевские «Оболонь» и «Динамо».

На 50-й минуте Руслан Черненко подал штрафной с правого фланга, проскочили несколько игроков мяч и Даниил Карась на дальней штанге вогнал головой мяч в сетку.

Через несколько минут «Оболонь» забила еще один гол, но был офсайд.

Украинская Премьер-лига. 2 тур

«Оболонь» – «Динамо» – 2:3

Черненко, 42, Карась, 50 – Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, Буяльский, 45+5.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Руслан Черненко Оболонь - Динамо Даниил Карась
Источник Sport.ua
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